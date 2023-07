Nel 2010 Carlo Verdone ha portato nelle sale cinematografiche la commedia Io, loro e Lara: ecco quali sono le location del film.

Un prete che, dopo tanti da missionario in Africa, decide di tornare in Italia per via di una crisi di fede che sta vivendo. Una volta tornato a Roma, in seguito a una serie di fatti tragicomici, si ritrova a convivere con Lara, la figlia dell’ex badante e moglie del padre. Si può riassumere così Io, loro e Lara, commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone che è uscita nelle sale cinematografiche del 2010, risultando uno dei film più visto di quell’anno in Italia. Vediamo ora quali sono le location della pellicola.

Io, loro e Lara: le location del film

Io, loro e Lara è stato girato prevalentemente a Roma, tranne che per le scene ambientate in Africa, le cui riprese sono state effettuate alla Shaba National Reserve, in Kenya.

Nella commedia sono facilmente riconoscibili tanti luoghi celebri e culturalmente importanti di Roma: dalle Terme di Caracalla al Colosseo passando per piazza San Pietro. I set degli interni sono invece stati ricostruiti negli studi cinematografici di Cinecittà.

Carlo Verdone

Io, loro e Lara: il cast del film

Come detto in precedenza, Carlo Verdone oltre a essere il regista del film è anche l’attore protagonista: è lui infatti a interpretare il ruolo di padre Carlo Mascolo. La parte di Lara è invece stata affidata a Laura Chiatti, che con Carlo Verdone ha poi lavorato anche nel film di Giovanni Veronesi Manuale d’amore 3.

I fratelli del protagonista, Beatrice e Luigi, sono invece interpretati da Anna Bonaiuto e da Marco Giallini. Angela Finocchiaro veste i anni della dottoressa Elisa Draghi, Sergio Fiorentini quelli di Alberto Mascolo. Completano il cast del film Olga Balan, Tamara Di Giulio, Agnese Claisse, Cristina Odasso, Giorgia Cardaci, Marco Guadagno e Roberto Sbaratto.