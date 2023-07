Ecco qual è la scaletta dei cantanti che vedremo nella puntata di domenica 30 luglio 2023 di Tim Summer Hits.

Andrea Delogu e Nek domenica 30 luglio conducono una nuova puntata di Tim Summer Hits, il programma musicale dell’estate 2023. Come sempre sono tanti gli artisti che vedremo esibirsi sul palco per una serata all’insegna della musica e del divertimento, vediamo allora quali sono i cantanti protagonisti domenica 30 luglio della puntata di Tim Summer Hits 2023.

Tim Summer Hits 2023, i cantanti: la scaletta di domenica 30 luglio

Vediamo allora chi sono i cantanti che vedremo esibirsi sul palco di Tim Summer Hits 2023 nella puntata in onda domenica 30 luglio 2023 (gli artisti elencati qui di seguito non sono in ordine di apparizione sul palco ma sono riportati nell’elenco che segue in ordine alfabetico).

Andrea Delogu

Aiello

Arisa

Asteria

Benji e Finley

Chiello

Cmqmartina

Colla Zio

Coma_Cose

Elettra Lamborghini

Emma

Ex-Otago

Federico Rossi

Fulminacci

Galeffi

Giuse the Lizia

Il Tre

Junior Cally

Lo Stato Sociale e Mobrici

Ludwig

Neima Ezza

Rocco Hunt

Rovere

Seryo

Sethu

Santi Francesi

Shari

Tommy Dali e NDG

Valentina Parisse

Vegas Jones

Zero Assoluto

Dove vedere Tim Summer Hits 2023 in streaming e in TV

E’ la Rai a trasmettere Tim Summer Hits 2023, il programma musicale in cui gli artisti presentano i loro tormentoni estivi, sulla scia di quello che per anni è stato l’appuntamento per eccellenza dell’estate, il Festivalbar.

Il programma sarà in onda su Rai 2, ogni domenica a partire da quella del 25 giugno. Si potrà anche vedere in streaming su Rai Play, attraverso smart tv, smartphone, tablet o computer. Le puntate rimarranno a disposizione sulla piattaforma di Rai Play on demand e potranno quindi essere viste in qualsiasi momento, oltre che ovviamente in diretta in contemporanea con la diretta televisiva.