Ecco quali sono le location di Faccio un salto all’Avana, la commedia con protagonisti Enrico Brignano e da Francesco Pannofino.

Nel 2011 usciva nelle sale cinematografiche Faccio un salto all’Avana, commedia diretta da Dario Baldi che ha per protagonisti due fratelli, Fedele e Vittorio Diotallevi. Un giorno l’auto di Vittorio viene ritrovata in fondo a un lago e l’uomo viene creduto dopo, anni dopo si scopre invece che è scappato a Cuba e si è rifatto una vita a L’Avana. Il fratello parte così per l’isola centroamericana, con l’obiettivo di riportarlo a casa: qui iniziano una serie di avventure. Anzi, in questo caso si può parlare di disavventure. Vediamo ora quali sono le location di Faccio un salto all’Avana.

Faccio un salto all’Avana: le location del film

Come si può facilmente immaginare anche dal titolo del film, Faccio un salto all’Avana è stato girato tra l’Italia e Cuba. Tutte le location italiane della pellicola si trovano a Roma, città nella quale è anche ambientata la prima parte del film, fino a quando Vittorio Diotallevi abita con la famiglia, prima che la sua auto venga ritrovata in fondo al lago.

Francesco Pannofino

Attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori si sono poi spostati a Cuba, dove hanno girato la seconda parte del film. Qui si possono riconoscere le splendide spiagge dell’isola ma anche i caratteristici edifici che contraddistingono la città di L’Avana.

Faccio un salto all’Avana: il cast del film

I due protagonisti principali di Faccio un salto all’Avana sono Enrico Brignano e Francesco Pannofino, che interpretano rispettivamente i ruoli dei due fratelli Fedele e Vittorio Diotallevi.

Nel cast del film sono poi presenti anche altri volti noti del cinema e in particolare della commedia italiana come Aurora Cossio, Cosimo Cinieri, Paola Minaccioni, Virginia Raffaele, Grazia Schiavo, Antonio Cornacchione, Isabelle Adriani, Mimmo Mancini, Jean-Marie Godet.