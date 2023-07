Chi ha ottenuto il numero più alto di ascolti nella serata di domenica 30 luglio? Ecco i dati auditel.

I palinsesti di domenica 30 luglio hanno offerto al pubblico televisivo musica, con l’ultima puntata del Tim Summer Hits condotto da Nek e Andrea Delogu, serie tv, con le repliche di Scomparsa con Vanessa Incontrada, ma anche film e intrattenimento. Vediamo nel dettaglio qual è stato il programma più seguito in tv nella serata di ieri, ecco i dati auditel.

Vanessa Incontrada

Sul podio: ‘Scomparsa’ al primo posto

Nella serata di ieri la replica su Rai 1 della fiction con Vanessa Incontrada Scomparsa ha conquistato 1.744.000 spettatori pari a uno share del 13,5%. Subito dopo su Canale 5 il film Quando un padre ha registrato 1.225.000 spettatori con uno share del 10,1%. L’ultimo appuntamento invece con il Tim Summer Hits condotto da Nek e Andrea Delogu ha ottenuto uno share dell’8,3% con 974.000 spettatori.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Italia 1 con la messa in onda di FBI – Most wanted ha ottenuto uno share pari al 5,9% e ha registrato 780.000 spettatori. Su Rai 3 invece Le ragazze ha intrattenuto 732.000 spettatori pari ad uno share del 5,9%. Su Rete 4 il film Faccio un salto all’Avana ha registrato uno share del 3,7% pari a 479.000 spettatori.

Italia’s got talent best of mandato in onda su TV 8 ha invece interessato 359.000 persone pari ad uno share del 2,9%. Su canale Nove il programma di cucina Little Big Italy ha registrato 320.000 spettatori e uno share del 2,7%. Infine Miss Marple mandato in onda da La 7 ha ottenuto uno share del 2,8% con 272.000 telespettatori.