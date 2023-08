Ecco come finisce Gomorra, la serie TV Sky ispirata all’omonimo celebre romanzo di Roberto Saviano: la spiegazione.

Il 17 dicembre 2021 su Sky sono andati in onda gli ultimi due episodi della quinta stagione di Gomorra: il finale di serie ha visto arrivare alla conclusione la storia e il rapporto tra i due principali protagonisti, Ciro Di Marzio e Genny Savastano. Gomorra, che è tratta dall’omonimo romanzo best seller di Roberto Saviano, è delle serie TV italiane che ha avuto un grande successo anche all’estero, riuscendo a conquistare un pubblico eterogeneo. Ma come finisce la serie TV?

Gomorra, il finale: chi muore?

Lo scontro tra i due amici/nemici, Ciro e Genny arriva alla conclusione. Genny, prova a lasciare Napoli per sempre insieme ad Azzurra, ma cade in una trappola orchestrata da Ciro con l’aiuto di O Munaciello: ormai con le spalle al muro e nelle mani di Ciro, dice di essere disposto a tutto purché venga garantita l’incolumità ad Azzurra e Pietro.

Gomorra

Ciro non fa promesso e parte insieme a Genny per ritrovare Pietrino. Nel finale gli uomini di Ciro uccidono Nunzia e salvano Azzurra portandola sulla spiaggia dove si trovano anche Genny e Pietro. Azzurra e il figlio riescono a fuggire a bordo di un gommone mentre in un ultimo conflitto a fuoco, gli uomini di Nunzia uccidono sia Genny che Ciro.

Gomorra, il finale: la spiegazione

La scelta di far morire uno al fianco dell’altro i due protagonisti principali di Gomorra, Ciro e Genny, è una sorta di chiusura di un cerchio tra i due personaggi chiave della serie TV: grandi amici che si ritrovano poi a spararsi l’uno all’altro e, alla fine, di nuovo insieme a condividere lo stesso tragico destino.

Il finale di Gomorra contiene anche una morale: nessuno può sfuggire al destino di morte che attende chi intraprende la carriera criminale.