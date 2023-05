Nel giorno in cui tutto deve essere perfetto, anche la lingerie va scelta con cura: comoda, essenziale e sensuale.

Se vi sembra che comodo, essenziale e sensuale applicati all’intimo da sposa possano sembrare termini inappropriati, sappiate che le collezioni lingerie appena uscite e dedicate allo spose sono pronte a mostrarvi esattamente il contrario. La lingerie della sposa deve essere speciale, sexy, preziosa e adatta all’abito, ma deve anche farci sentire comode quasi al punto di dimenticarcene. E le collezioni realizzate per l’occasione da Kim Kardashian e da Rihanna riescono a mixare tutti i dettagli e i comfort che una sposa potrebbe desiderare per l’intimo da indossare nel suo giorno più bello, vivendolo nella massima leggerezza in mente e in corpo.

Skims Bridal by Kim Kardashian: otto collezioni intimo per il matrimonio perfetto

La forza di Skims di Kim Kardashian? Quella di riuscire a proporre un intimo essenziale, modellante e comfy, che applicato al design della lingerie wedding assume anche un tocco romantico: dal bianco al glicine, dal nylon alla seta, la collezione Wedding shop è pensata per chi ama una sensualità delicata e romantica.

Una linea inclusiva nel design quanto nelle misure e nei prezzi, adatti alle tasche di tutte. Rispetto alla collezione classica nude, quella wedding include anche top bra merlettati che abbinati a pantaloni si trasformano anche in pigiami da notte, sottovesti mini dress in cotone leggerissimo impreziosite da strass e cristalli, oltre ad una linea di body modellanti dal colore basic e nude in diverse gradazioni da indossare sotto abiti da sposa particolarmente fascianti.

Le texture anche per questa linea sono essenziali: qualche leggera rifinitura in pizzo lungo il décolleté o coppe dall’effetto see trough imbottite e non. E se siete tra quelle spose che faranno il cambio d’abito, la linea just married della collezione è pensata per voi: corsetti cropped a balconcino o bra da abbinare a slip semplici o volant per concedersi un intimo più vivace ma sempre ultra comfy, adatto ad abiti avvolgenti al seno ma dalle gonne morbide e dinamiche.

Savage x Bridal: la lingerie per la sposa, vezzosa e comoda by Rihanna

Se Skims resta fedele ad una linea che mette sempre al primo posto l’effetto modellante puntando su tocchi romantici minimal per impreziosire il design della linea, Rihanna che ama sempre e comunque l’effetto spettacolare, per la sua Savage x Bridal pensa ad una collezione dall’appeal sensuale e vezzoso. Senza dimenticare il comfort naturalmente, che spicca nei body avvolgenti e dall’effetto seconda pelle, senza rinunciare a disegni floreali e geometrici.

La linea proposta da Rihanna ripropone uno stile molto più classico e sofisticato rispetto alla collezione wedding di Skims: calze abbinate, reggicalze, reggiseni dal décolleté dal merletto sofisticato ma sempre minimal e perfettamente cucito sul corpo, dove non mancano anche dettagli preziosi e tagli cut out. Reggiseni adatti ad abiti da sposa più morbidi e ampi dagli ampi décolléte o dallo stile principesco.

