Impossibile immaginare il nostro guardaroba senza i pantaloni cargo: da Chiara e Valentina Ferragni a Rosalìa e Gigi Hadid è mania

Siamo tutte cargo lovers! Potrebbe essere proprio questo lo slogan delle fashion addicted di quest’anno che in un solo capo moda unisce due generazioni: la Gen Z che grazie alla nostalgia di un tempo non vissuto se ne è innamorata e le Millennials che con questi pantaloni icona ci sono cresciute ammirandoli nel 2000 indossati dalle celeb di quel momento, da Britney Spears a J.Lo. Un modello largo, comodo e a vita a bassa che si prestava particolarmente bene a rendere fluidi e dinamici i movimenti delle coreografie con cui incantavano ai loro concerti. Il motivo per cui i cargo sono tornati in pole position nel nostro guardaroba si deve infatti anche a questa loro innata comodità, rivisitati anche a vita alta e in chiave versatile: dalle texture casual a quelle raffinate, i pantaloni cargo possono rivelarsi anche molto eleganti dissacrando la loro vocazione street.

Pantaloni cargo larghi casual: I look inspo di Chiara e Valentina Ferragni

Il dilemma sarà vita alta o vita bassa? Per Chiara Ferragni non c’è alcun dubbio: riscopriamo la vita bassa! L’imprenditrice digitale infatti ha mostrato più volte nei suoi scatti un debole per il modello più Y2K di tutti, in linea anche con il trend sexiness che ha invaso le ultime passerelle.

– Ampi e gamba larga con tasconi, in denim o in nylon, con lacci e cerniere, l’imprenditrice li indossa quasi sempre con l’ombelico scoperto e top cropped, un look perfetto da mettere in valigia e goderti le passeggiate della tua prossima destinazione. Adattare i modelli casual alla sera per un look chic? Certo che si può, basteranno un paio di slingback o décolléte a punta, un top con dettagli preziosi effetto seta in total look white. Un altro look da rubare a Chiara Ferragni!

– Anche la sorella Valentina non rinuncia alla cargo mania, preferendo modelli meno classici e più originali a vita alta: per lei meno gamba larga e texture ad effetto invecchiato, alti fin su l’ombelico ma con una cerniera al posto della classica ciappa che ci permette di ripiegarli ed indossarli anche a vita bassa. Un modello davvero street.

Cargo eleganti, lucidi o sartoriali: i look di Rosalìa e Gigi Hadid

Non solo in nylon o in cotone, i pantaloni cargo delle collezioni primavera/estate 2023 propongono anche modelli dalle texture lucide o dal taglio sartoriale: l’appeal resta molto versatile ma sono quei pantaloni che saranno perfetti per creare un glam look serale sofisticato, come quelli indossati da Rosalìa. Un modello evergreen nero che possiamo riadattare in tantissime occasioni e valorizzare con una scarpa sportiva o elegante.

Ma la massima eleganza di un paio di pantaloni cargo ci viene mostrata da Gigi Hadid: la modella sceglie un total look in panna secondo l’ultima tendenza del quiet luxury, attingendo ad un modello realizzato da Victoria Beckham, morbido e avvolgente valorizzato da una cintura marrone a contrasto, da indossare con una camicetta e un paio di décolléte in nappa con tacco. Tres chic!

