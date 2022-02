Instagram ha lanciato una nuova funzione che mira a combattere la dipendenza da foto e storie. Ecco come funziona.

Chi usa Instagram sa bene come perdersi tra storie, reel e foto sia più semplice di quanto si pensi.

Una situazione che può portare a passare sul famoso social molto più tempo del previsto, lasciando che il tempo scorra ad un ritmo tutto suo.

Per evitare problemi di questo tipo, la nota app ha deciso quindi di lanciare una funzionalità tutta nuova e che mira a contrastare proprio il rischio di dipendenza.

Come funziona la nuova funzione di Instagram

Se si è soliti usare Instagram al punto da perdersi per ore tra foto, reel e storie, da oggi sarà possibile mettere un freno alla visione compulsiva e che dura per ore intere.

donna con smartphone

Si potrà infatti impostare un promemoria che ricordi di fare una pausa dopo un lasso di tempo stabilito a priori. In questo modo sarà più semplice rendersi conto di quanto tempo è passato e decidere se proseguire con la visione o se staccare per un po’ dal social per fare qualcosa di più pratico.

Un opzione che si rende utile a chi accusa spesso di avere una vera e propria dipendenza e di non sapere come combatterla.

Per attivare la nuova funzione basta andare in Impostazioni, cliccare su Account e andare su “La tua attività”. Una volta dentro si dovrà cliccare su Tempo e da lì sarà possibile impostare un promemoria giornaliero a tempo.

Altre funzioni di Instagram

Tra le nuove funzioni di Instagram ne arriverà una che consentirà ai genitori di sapere quanto tempo i figli passano sui social e quali siti segnalano. Sempre riguardo la protezione dei minori, i relativi account saranno impostati automaticamente come privati. Cosa che aiuterebbe a gestire un miglior controllo dei messaggi ricevuti. Il tutto ovviamente a patto che, al momento della registrazione, sia indicato il reale anno di nascita.

Tornando alle opzioni disponibili per tutti sarà invece possibile decidere da chi ricevere messaggi e quali account inserire nelle varie chat di gruppo. Si potranno inoltre mettere in evidenza i commenti positivi e nascondere quelli con parole che non si desidera ricevere.

Una serie di opzioni che mirano a rendere l’uso dell’app sempre più a misura di utente ed in grado di offrire un’esperienza il più possibile positiva.

