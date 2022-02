La casa del Diana Del Bufalo sembra rappresentare appieno la personalità della giovane attrice: al suo interno non mancano angoli colorati, romantici e ricchi di fiori.

Diana Del Bufalo è nata e cresciuta a Roma, ed è lì che è rimasta a vivere dopo essere diventata un affermato volto televisivo. L’attrice ha dunque una bellissima casa nella Capitale che ha arredato interamente secondo il suo gusto: nell’appartamento non mancano fiori e dettagli romantici che conferiscono all’ambiente tanta personalità. Scopriamo di quali si tratta, attraverso gli scatti che lei stessa ha condiviso negli anni sui suoi social!

La casa di Diana Del Bufalo

Una delle stanze preferite dalla cantante è sicuramente il salone: un ampio divano grigio consente di rilassarsi alla morbida luce che filtra dalle finestre, e tante piante e fiori decorano le tende e le pareti.

La camera da letto è sui toni del beige e del rosa, ed è estremamente romantica e femminile: al centro vi è un ampio letto con testata imbottita. Non mancano poi alcuni degli oggetti a cui Diana Del Bufalo è più legata: i libri, i peluche di quando era bambina, foto e ricordi.

Di fronte al letto c’è una grande cassettiera bianca, mentre al suo fianco c’è un piccolo angolo beauty che l’attrice usa per prepararsi prima di un evento o di una serata importante.

La camera da letto è sicuramente il rifugio preferito dall’attrice, che qui ama trascorrere i suoi momenti di studio o di chiacchiere con i fan.

In una delle altre stanze della casa Diana Del Bufalo ha realizzato un altro piccolo angolo dedito allo studio, e infatti si vedono una scrivania e una libreria. Qui l’ex fidanzata di Paolo Ruffini ama ritagliarsi un po’ di tempo per sé e per praticare yoga sul suo morbido tappeto.

La cucina è luminosa e accogliente: i mobili sono bianchi e con un ampio ripiano color legno. Le tende appese alle pareti fanno sì che la luce diffusa nella stanza sia calda e piacevole, e si tratta indubbiamente di una delle stanze più belle della casa.

Riproduzione riservata © 2022 - DG