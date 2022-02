Una canzone del rapper Gunna ha dato alla lettera P un significato tutto nuovo: ecco che cosa significa e da dove deriva.

Se navighi abitualmente sul web, e usi i social, avrai notato quanto spesso la lettera P abbia invaso le piattaforme. Lo usano soprattutto quelli più giovani, appartenenti alla generazione zeta, mentre un pubblico adulto sarà forse meno ferrato. Ma – fidati di noi – non appena ne scoprirai l’esatto significato ogni cosa ti apparirà estremamente chiara. Da criptici i messaggi diventeranno ai tuoi occhi elementari, di facile decodifica. In buona sostanza: comprensibili. E scusate se è poco!

Origine: dalla frase Pushing P, divenuta virale su TikTok.

dalla frase Pushing P, divenuta virale su TikTok. Dove viene usato: per indicare qualcosa di positivo, figo o cool.

per indicare qualcosa di positivo, figo o cool. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: sui social.

Il significato della lettera P

Lettera P monogramma

Nonostante sia stata bandita in tanti Paesi, l’app TikTok ha permesso alla frase “Pushin P” di diventare popolare. Si tratta di un pezzo pubblicato da Gunna, una cantante con sede ad Atlanta, insieme al collega Future. In realtà, l’artista non si è inventata nulla, bensì ha avuto il “solo” merito di rendere virale un qualcosa di preesistente. Difatti, è un’espressione diffusa nel gergo underground di certe zone di San Francisco e del Texas. Nello specifico, P sta per player, tuttavia c’è differenza tra essere kicking P e pushing P.

Sei kicking P se noleggi per esempio una Ferrari, mentre sei pushing P se la compri. Contenuto nell’album DS4E, la canzone sembrava fosse una risposta al dissing con Freddie Gibbs. Ciò almeno fino a quando Gunna non è intervenuta nel merito della questione, dandone la chiave di lettura. In sostanza, equivale a “keep it real” ed è solitamente un termine positivo. Ad esempio, aprire la porta una donna è P, rischiare la vita per il bene dei propri figli è P. Non lo è, invece, tradire un amico o sparlare di qualcuno senza motivo.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Hai trovato la lettera P sotto un tuo post? Allora c’è chi condivide i tuoi pensieri”.

“La lettera P è un modo ‘smart’ di complimentarsi con qualcuno”.

