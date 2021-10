Ecco come ha reagito il ragazzo alla partecipazione dell’ex fiamma di Temptation Island.

La notizia bomba sembra arrivare dallo stesso conduttore, Alfonso Signorini, sul format digitale della sua rivista settimanale Chi. Notizia peraltro già pervenuta anche al suo ex fidanzato, Tommaso Eletti, attuale coinquilino della casa più spiata d’Italia. I due, come si sa, avevano posto fine alla loro relazione durante il reality show di Temptation Island, a causa di una eccessiva gelosia da parte del giovane.

Ecco cosa ha dichiarato a proposito, a Casa Chi, dell’ingresso (non ancora ufficiale) di Valentina Nulli: “Sono contento se entra, tanto la odiano e almeno crea un po’ di dinamiche e Alfonso vuole questo. A Valentina non gliene frega niente della gente ma lì dentro la odiano. Le vuole fare gossip ed entrare. Lei si sta candidando io invece sono stato chiamato. Sono un ragazzo buono e non sono come mi descrive lei. Se entra la nominano subito..Stanotte c’era Soleil con Nicola che la prendeva in giro e le faceva l’imitazione“.

In effetti non ha tutti i torti: Valentina ha avuto in diretta infatti l’occasione di parlare dal vivo con gli altri concorrenti della Casa, che palesemente non hanno una buona opinione di lei. Ricordiamo soprattutto le parole di Sophie Codegoni, che l’ha accusata di strumentalizzare la storia con Tommaso. Insomma, Valentina: se vuoi entrare entra, ma a tuo rischio e pericolo!

Ecco lo scontro avvenuto in diretta: