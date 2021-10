Padre e figlio la svegliano con una trombetta e commentano: “Siamo due monelli”.

Non è stato sicuramente né un buongiorno né un buon rientro a casa quello di Chiara Ferragni questa mattina. Infatti, il marito e rapper Federico Lucia, in arte Fedez, ha pubblicato sulle storie di Instagram un simpatico video in cui riprende il loro figlio, il piccolo Leone, fare uno scherzo all’influencer, pianificato dal padre stesso. In primo piano la scritta goliardica “Bentornata a casa“, poi vediamo il bambino avvicinarsi al letto della camera matrimoniale dove la madre sta dormendo. Dopo essersi assicurato di essere abbastanza vicino, incitato da Fedez ha suonato all’improvviso, e più volte, una fastidiosa trombetta, svegliando così di malo modo la povera Chiara, che riceve in più un ironicissimo “Buongiorno mamma!” gridato dal marito, che ride per la scena.

L’influencer, ancora assonnata, non riesce a dire nulla se non un debole “Basta“, mentre anche il bambino scoppia a ridere, orgoglioso per la riuscita dello scherzo. “Siamo due monelli“, commenta Fedez, che viene subito dopo emulato da Leone, che ripete: “Siamo due monelli, mamma!“. Dopodiché, si battono fieramente il cinque ed escono dalla stanza, sperando che abbiano lasciato Chiara riprendersi dallo shock.

