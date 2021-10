L’attrice dopo l’intervento per l’endometriosi può finalmente realizzare il desiderio di maternità.

L’attrice Guenda Goria, figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista, nonché attuale concorrente del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria, ha fortemente superato l’operazione per curare l’endometriosi e concede una piacevole intervista al settimanale Vero, una volta abbandonato l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stata ricoverata.

Ecco quali sono le dichiarazioni rilasciate dalla giovane attrice, che si è curata proprio grazie al grande desiderio di diventare madre: “Le ovaie sono salve. Avere dei figli? L’idea è nata quando ho capito che ero ammalata. Ho pregato tanto e per fortuna posso ancora pensare alla maternità“.

Già l’esito positivo dell’intervento ci era pervenuto dalla stessa Guenda su Instagram, dove aveva comunicato: “Vi annuncio con gioia che l’intervento è andato molto bene. Ora mi sto riprendendo pian piano. Grazie di cuore al professor Candiani che mi ha operata e a tutta l’ equipe del San Raffaele. In questi giorni mi avete dato tanto affetto e ho sentito la vicinanza di tantissime donne come me. Grazie. Ma la gioia più grande è stato sapere che, grazie al mio post, alcune di voi si sono rispecchiate nei miei sintomi e hanno deciso di fare delle analisi approfondite e hanno scoperto di soffrire di endometriosi“.

Un prontissimo augurio per l’attrice, che possa diventare presto mamma!