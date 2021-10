La tenera foto pubblicata poche ore fa sta facendo il boom di likes su Instagram.

Approda poche ore fa sul profilo Instagram dell’attrice la prima foto del suo pancione in gravidanza. Clizia Incorvaia aspetta infatti un figlio dal presentatore televisivo Paolo Ciavarro. La coppia già qualche giorno fa aveva annunciato, sempre con una foto sui social, il sesso del futuro nascituro, un bel maschietto. Infatti le parole di Clizia sono state: “It’s a boy. Miii, masculu è!!! Bebè, mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro“.

Beh, Clizia quest’oggi torna a condividere con noi un’altra emozione: quella del suo pancione, diventato ormai evidente per la gravidanza di 12 settimane. L’attrice ha infatti postato due scatti, entrambi in bianco e nero, dove posa in intimo davanti allo specchio. Nella prima foto ci regala una visione frontale della sua pancia, nella seconda foto si mette di lato per mettere in risalto le curve, sempre più evidenti. Una semplice didascalia accompagna gli scatti: “Gravipanza. Prima foto con il pancione!” con l’hashtag #12settimane. Inutile dire che i followers sono letteralmente impazziti, in pochissime ore il post sta ottenendo migliaia di likes e commenti di auguri per l’attrice, che diventa mamma per la seconda volta.

Ecco a voi lo scatto social: