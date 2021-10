Il cantante chiarisce i fatti in seguito alle voci di corridoio sempre più virali sul web.

L’artista portoricano Ricky Martin, ormai amato soprattutto dalle donne di diverse generazioni, è recentemente tornato alla ribalta dall’anno scorso con l’uscita del suo primo EP, intitolato Pausa, che vede persino la registrazione di un brano con la collaborazione del celebre Sting, frontman dei Police. Mentre tutti siamo in attesa dell’uscita di un suo nuovo album, hanno cominciato a circolari voci molto consistenti in rete, le quali vorrebbero che il cantante abbia deciso di ricorrere alla chirurgia estetica, alla luce di alcune recenti foto di Ricky, dove sembra avere un volto leggermente diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi anni.

Il famoso cantante de Livin’ la vida Loca ha deciso però di stroncare sul nascere questi rumors, postando un video sul suo profilo Twitter, dove dichiara, parlando con fluente e affascinante spagnolo, di non essersi rivolto a nessun chirurgo. Ecco cosa ha dichiarato: “Ciao famiglia mia! Come state? Sono qui perché qualcuno di voi è molto preoccupato del fatto che mi abbiano fatto qualcosa al volto. Io non ho fatto nulla al viso, ve lo giuro! Non ci sono botox o filler sul mio viso, semplicemente ho usato dei prodotti multivitaminici che hanno avuto una strana reazione sulla mia pelle, infiammandola. Per il resto va tutto bene, sono in perfetta salute!“.

Insomma, così si è difeso Ricky Martin. Voi gli credete? Noi pensiamo che in ogni caso, alla sua età, sia ancora molto prestante e affascinante! Ecco il video dove rilascia le dichiarazioni: