L’esplosivo duo, che da poco ha preso le redini della conduzione di Striscia la Notizia, si racconta al salotto di Silvia Toffanin e non mancano emozioni.

Come di consueto, ogni sabato, Verissimo apre i battenti: anche questa settimana, il salotto più amato dagli italiani ha accolto degli ospiti d’eccezione, i quali, accompagnati dalla dolcissima Silvia Toffanin, si sono aperti dai successi professionali alla vita privata, lasciandosi trasportare da vecchi ricordi e piacevoli emozioni. Ad aprire questa nuova puntata è la coppia del momento: parliamo di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, l’esplosivo duo attualmente al timone dell’iconico TG satirico Striscia la Notizia. L’attrice e il comico pare siano in perfetta sintonia dato che, insieme, nonostante siano trascorsi solo pochi giorni dal loro debutto, hanno già portato a casa numeri non di poco conto.

Si sono incontrati per la prima volta grazie a Gigi D’Alessio, ma l’intesa professionale trai due è cresciuta sempre più: tra una risata e l’altra, Vanessa ha parlato della sintonia col suo collega sul nuovo format: “Improvvisiamo molto, è la cosa più bella che si può fare. Lui sta attento a tutto, è una forza, è lì che ti vien la battuta”. Anche Siani ha speso parole di stima verso l’attrice: “Con Vanessa è chiaro che c’è stima, ha la capacità di essere ironica e di dire le cose al momento giusto”.

Vanessa Incontrada sottolinea che questo per lei è un vero e proprio ritorno in Mediaset: “Sono cresciuta in Mediaset, è come tornare a casa. Mi ha emozionato. Striscia è una cosa nuova, chissà se la gente rivedrà la forza di Zelig“. Dopo un toccante filmato relativo proprio ai suoi traguardi professionali, la Incontrada ha affermato commossa: “Sono gli altri che ti devono descrivere, posso dire che mi muovo in tutto con il cuore, sono molto istintiva, spero che arrivi“.

Anche per Alessandro Siani è poi giunto un filmato che ha ripercorso i maggiori traguardi televisivi di 25 anni di carriera e, inaspettatamente commosso, ha ringraziato la produzione e ha dichiarato: “La svolta non c’è mai, ogni giorno ti alzi che riparti da zero, questo è il meccanismo. Il problema è di durare nel tempo, perchè cambiano idee e mode e devi cercare di rimanere sul pezzo”. Siani poi racconta che deve molto alla sua famiglia, raccontando un piccolo aneddoto: “Papà qual è il segreto per cui siete ancora sposati? Lui ha risposto che è stata l’ironia, la voglia di scherzare“. “E’ il segreto di questo lavoro. Quando un’avventura finisce, c’è sempre qualcosa che cambia, niente è scontato” ha concordato anche Vanessa.