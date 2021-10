La giornalista fornisce ulteriori dettagli in merito al polverone alzatosi a causa di alcune sue dichiarazioni sul femminicidio.

Anche questa settimana, Verissimo ci ha riservato degli ospiti assolutamente imperdibili: è il caso di Barbara Palombelli, storica conduttrice del tribunale televisivo Forum. La presentatrice, da qualche settimana a questa parte, è finita sulla bocca di tutti a causa di alcune discutibili dichiarazioni pronunciate proprio nel corso del suo programma riguardanti la violenza domestica, in particolar modo il femminicidio. Per quanto più volte la Palombelli abbia provato a fornire spiegazioni in merito, non ha mai convinto a pieno il pubblico. Ci riuscirà nel salotto di Verissimo?

La giornalista apre l’intervista proprio con delle ulteriori scuse: “Quando un giornalista non riesce a farsi capire, deve scusarsi, e io lo faccio ancora. Ma principi e libertà di pensiero vanno difesi davanti a campagna di aggressione” Non manca però una pungente critica nei confronti di chi l’ha attaccata: “Ogni giorno c’è un plotone di esecuzione che si mobilita per dimenticarti il giorno dopo e passare ad un’altra vittima. Io sono forte e serena, ma attenti ad usare la vita privata come argomento di politica o scontro”. Alla domanda della Toffanin circa l’opinione del marito in merito alla polemica, la Palombelli ha risposto seccamente:“Mio marito si astiene dai commenti professionali”. Proprio Rutelli ha dedicato una dichiarazione d’amore alla moglie mediante un filmato.

La giornalista poi riserva meravigliose parole alla mamma: “Mia madre dice: sei un vulcano! E’ quasi una sorella grande, ci telefoniamo tutti giorni, ogni tanto me la porto a Forum e mi porta bene con gli ascolti!”. E sui suoi figli, afferma: “Sono sempre preoccupata per loro, ho preso l’ansia di papà, forse sono noiosa, ma vedo che sono persone per bene e li stimo, ma non so se riesco a farglielo capire“. In merito alle sue due figlie adottate, che parteciparono al Grande Fratello, Barbara ha speso belle parole: “Sono delle ragazze forti, sono sicura avranno un futuro bellissimo“. E facendo riferimento ai reality: “Tutti li demonizzano, non capisco perchè“.

Circa il suo rapporto con Rita Dalla Chiesa, da cui ha ricevuto anche un filmato, la Palombelli ha ammesso: “Voglio molto bene a Rita: quando ci siamo incontrate da un’amica comune. Stavo per partorire: Daniela mi fece una sorpresa, mi organizzò una torta nuziale con i due sposi. Abbiamo spento le candeline con Rita e Fabrizio e questi momenti non ce li toglierà mai nessuno. Abbiamo fatto tanta strade e sono grata del passaggio d’amore di Forum, che ricambio pienamente”. E termina così: “Sono entrata a casa sua e a me fa piacere che lei mi voglia bene, come gliene voglio io”.