L’amata coppia nata da Uomini e Donne festeggia i trent’anni del modello e influencer.

Marco Fantini e Beatrice Valli sono una coppia modello nata dentro gli studi televisivi Mediaset di Uomini e Donne già nel 2014. Già nel 2017 hanno dato alla luce alla loro prima figlia, Bianca, e nel 2020 è nata la secondogenita, Azzurra. L’anno scorso, arriva infine la proposta di matrimonio: diventeranno marito e moglie (probabilmente) a Maggio 2022!

Insomma, tutto sembra procedere per il meglio per il tronista e la corteggiatrice, anche lei modella di professione. E, in occasione del trentesimo compleanno di Marco, i due si concedono una romantica cena a luce di candela, senza le due bambine. La notizia arriva direttamente dallo scatto social di Beatrice sul suo profilo Instagram: vediamo infatti la giovane coppia abbracciarsi davanti a una tavola degnamente decorata per l’occasione e persino su una terrazza panoramica. La didascalia recita: “Dinner with Marco…Mi avete chiesto come mai non avessi ancora pubblicato la foto della cena col marchini (immaginiamo un tenero soprannome, ndr), eccola qui!”.

Immancabile il commento di Marco, che risponde con due cuori rossi, così come i migliaia likes e commenti da parte dei loro fan accaniti, che fanno i migliori auguri di compleanno al modello. Facciamo anche noi tantissimi auguri al ragazzo, non vediamo l’ora di assistere al matrimonio!

Ecco lo scatto social: