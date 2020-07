I look sfoggiati da Ilary Blasi continuano ad incantare: questa volta l’attenzione è caduta sulla fascia foulard Gucci da 390 euro indossata come turbante.

Tra le celebrity che lanciano tendenze fashion, Ilary Blasi è senz’altro tra le più amate. Ecco perché ogni volta che mostra un capo o un accessorio griffato, spesso indossato in maniera originale e personale su Instagram, parte la caccia all’accessorio.

Questa volta ad aver destato l’attenzione è stato un foulard indossato da Ilary come turbante, confermando una delle tendenze a cui quest’estate non possiamo assolutamente rinunciare: il foulard tra i capelli, come cintura o come accessorio per personalizzare una borsa è irrinunciabile.

Foulard da indossare come turbante

Ilary Blasi su Instagram con la fascia griffata Gucci

Non è la prima volta che la Blasi mostra un debole per Gucci. Recentemente le abbiamo visto indossare le Screener, sneakers costosissime e a riguardo, in ambito fashion Ilary non si concede limiti perché anche la fascia foulard Gucci indossata da lei a mò di turbante non costa poco.

La fascia dal color blu petrolio è saltata subito all’occhio, griffata dalle G di Gucci: un modello glitterato, estivo, ma che riesce ad essere essenziale grazie anche al colore delicato e distensivo.

Quanto costa la fascia Gucci di Ilary Blasi

La fascia Gucci indossata da Ilary Blasi è un accessorio di lusso, e il costo è di 390 euro. Al momento non è disponibile sul sito del brand, ma non mancano fasce di capelli a forma di turbante e una vasta scelta di foulard, fiore all’occhiello della collezione 2020, da indossare tra i capelli. O in alternativa cercare la boutique Gucci più vicina a voi.

Il foulard quindi, parola di Ilary Blasi, si può portare come turbante in quest’estate 2020, così da tenere i capelli ordinati e sentirsi anche più fresche a prova di caldo, cavalcando l’onda del fashion.

