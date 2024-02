Dopo essere stata sostituita al timone de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi parla per la prima volta della decisione di Mediaset.

Contenta per la “promozione” di Vladimir Luxuria alla conduzione de L’Isola dei Famosi e in linea con le scelte di Mediaset che la vogliono, ora, al centro del progetto ‘Battiti live’. Ilary Blasi parla per la prima volta ai microfon di Chi delle vicende recenti di lavoro che la riguardano sottolineando diversi aspetti personali e non del caso. Inoltre, la presentatrice si è aperta in merito alla sua relazione, ormai nota, con Bastian Muller.

Ilary Blasi e la scelta per L’Isola dei Famosi

Ilary Blasi

Parlando in esclusiva a Chi, la Blasi ha subito fatto il punto sull’addio a L’Isola dei Famosi con la promozione di Vladimir Luxuria alla conduzione del reality: “Sono d’accordo con l’azienda, abbiamo convenuto che il progetto dovesse cambiare. Ho condotto tre anni il GF Vip e tre anni l’Isola, diciamo che ho chiuso un cerchio”. Parlando di Luxuria: “Faccio il tifo per Vlady per questa nuova avventura, e non mi sento di darle consigli perché io non sono la presentatrice classica e lei non credo ne abbia bisogno”.

L’amore con Bastian

Non sono mancati, nel corso dell’intervista, anche alcuni passaggi privati: “Bastian? Non cercavo nessuno, avevo iniziato la vita da single. Poi il destino ti sorprende. E’ stata una fortuna che non fosse italiano, altrimenti non so se sarebbe sopravvissuto. Il fatto che non sapesse nulla è stata una chiave“.

La Blasi ha poi sottolineato come, rispetto al passato, non voglia parlare in modo pubblico della sua storia d’amore: “Ho sempre parlato della mia vita privata perché ero sposata con un calciatore. Questa volta vorrei fare diversamente, posso dire che sono felice“.

Di seguito anche la copertina di Chi pubblicata in un post Instagram dallo stesso settimanale: