Problemi per Myrta Merlino che non prenderà parte alla prossima puntata di Pomeriggio 5. L’annuncio via social. Ecco cosa è successo.

Non ci sarà Myrta Merlino alla conduzione della prossima puntata di Pomeriggio 5. La presentatrice, infatti, è alle prese con alcuni problemi. Al suo posto ci sarà Giuseppe Brindisi che prenderà il timone della trasmissione. Sui social anche l’annuncio della diretta interessata che ha spiegato cosa le stia capitando.

Myrta Merlino assente da Pomeriggio 5

Myrta Merlino

Nella giornata di oggi, Myrta Merlino non sarà al timone di Pomeriggio 5. In queste ore c’erano stati dei rumors relativamente all’assenza della conduttrice dal noto programma Mediaset e nel giro di poco tempo dai rumors si è passati all’ufficialità.

La stessa giornalista, infatti, attraverso una storia su Instagram ha spiegato che non potrà essere al suo solito posto in trasmissione: “Cari tutti, sono crollata anch’io. Febbre alta, mal di gola e chi più ne ha più ne metta. Mi dispiace ma oggi mi riguardo e non andrò in onda. Torno prestissimo!”.

Secondo quanto riportato da Fanpage, a prendere il posto della conduttrice dovrebbe essere Giuseppe Brindisi. La puntata di Pomeriggio Cinque in onda mercoledì 7 febbraio, dunque, avrà regolarmente inizio alle ore 16:55 anche senza la conduttrice che è stata abilmente sostituita.

Il programma sarà il solito con fatti di cronaca e di attualità prima di lasciare il posto, più avanti con la serata, al programma di Paolo Bonolis, ‘Avanti un altro’.

A questo punto non resta che attendere aggiornamenti, non solo sul programma, ma anche sulle condizioni di salute della Merlino che vorrà senza dubbio ritornare al suo posto al più presto.

Di seguito anche un post Instagram recente della conduttrice: