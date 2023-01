Ecco le location di Il Nostro Generale, la fiction di Rai 1 che racconta la storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Il 3 settembre del 1982, a Palermo, veniva ucciso il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in un attentato mentre si trovava in auto insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro. Nell’attentato perse la vita anche l’agente della scorta, Domenico Russo. Il Nostro Generale è la fiction della Rai che rende omaggio al generale che fu inviato in Sicilia per combattere la mafia. Vediamo ora quali sono le location de Il Nostro Generale.

Il Nostro Generale: le location del film

Il Nostro Generale è stato girata in alcune città simbolo della storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa: tra queste c’è anche a Torino. In molti casi le location de Il Nostro Generale corrispondo ai luoghi dove realmente si sono svolti i fatti raccontati nel corso della miniserie di Rai 1.

Sergio Castellitto

Tra i luoghi delle riprese a Torino troviamo la Caserma dei Carabinieri Pietro Micca, che si trova in via Sebastiano Beato Valfrè e il cortile dove venne ucciso Fulvio Croce, il presidente dell’ordine degli avvocati di Torino, da parte delle Brigate Rosse. Sempre in Piemonte alcune riprese si sono svolte anche a Savigliano.

Ma il Piemonte non è stata l’unica regione ad aver ospitato le riprese de Il Nostro Generale, alcune scene della miniserie di Rai 1 è stata girata anche in altre due città simbolo della storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa: Roma e Palermo.

Il Nostro Generale: il cast della serie TV

A vestire i panni del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è Sergio Castellitto. Nel cast de Il Nostro Generale troviamo anche Teresa Saponangelo, nei panni di Emanuela Setti Carraro, moglie di Dalla Chiesa, Antonio Folletto, Camilla Semino Favro, Flavio Furno, Andrea Di Maria, Romano Reggiani, Viola Sartoretto, Stefano Rossi Giordani, Alessio Praticò.

