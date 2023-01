Su Rai 2 arriva Boss in incognito 2023, la location della puntata 1 con protagonista l’imprenditore Claudio Papa.

Su Rai 2 va in onda Boss in incognito 2023, il docu-reality arrivato alla sua settima stagione in cui gli imprenditori e le imprenditrici si mescolano ai dipendenti della propria azienda, sotto mentite spoglie, per capire meglio com’è la vita all’interno della propria fabbrica. A condurre questa nuova edizione del programma è Max Giusti, la prima puntata va in onda in prima serata su Rai 2 lunedì 9 gennaio 2023 dalle ore 21.20 circa. Vediamo ora le anticipazioni di Boss in incognito 2023 e la location della prima puntata.

Anticipazioni Boss in incognito 2023: la location della puntata 1

Il protagonista della prima puntata di Boss in incognito 2023 è Claudio Papa, proprietario di Dolceamaro, azienda leader nella produzione e lavorazione di cioccolata, confetti e vari altri prodotti da forno. L’azienda ha sede a Monteroduni, comune che si trova in provincia di Isernia (in Molise): lo stabilimento occupa una superficie di circa 8.000 metri quadrati, senza considerare i vari ettari di terreno dove vengono coltivati mandorli e noccioli che finiscono poi i frutti necessari per la creazione dei confetti e dei cioccolatini.

Max Giusti

In Dolceamaro lavorano 70 dipendenti, Claudio Papa nel corso della puntata si mescolerà a loro lavorando al fianco di Maria nella realizzazione dei chicchi di caffè ricoperti di cioccolato, con Elena lavorerà al confezionamento delle tavolette di cioccolato e non solo. E poi ancora lavorerà con Gianluca alla creazione dei macarons e con Liliana alle tavolette di cioccolato.

Anche Max Giusti vestirà i panni di un nuovo dipendente di Dolcemaro e si camufferà dal neoassunto José per lavorare con Carmela alla creazione dei confetti, il prodotto di punta dell’azienda. Al termine della puntata Claudio Papa rivelerà la propria identità ai dipendenti.

Riproduzione riservata © 2023 - DG