Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato è il primo film della trilogia diretta da Peter Jackson: ecco quali sono le location utilizzate per le riprese.

Qualche anno dopo aver portato nelle sale cinematografiche (con risultati strepitosi) la trilogia de Il Signore degli Anelli, il regista Peter Jackson ha diretto anche la trilogia de Lo Hobbit. I film, come è noto, sono tratti dall’omonimo romanzo di Tolkien e il protagonista è Bilbo Beggins. La prima pellicola, Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, è uscita nel 2012: vediamo ora insieme quali sono i luoghi scelti dal regista e dai produttori per le location della pellicola.

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato: le location del film

Così come avvenuto per i film della trilogia de Il Signore degli Anelli, anche per Lo Hobbit le riprese si sono svolte in gran parte in Nuova Zelanda. La location più caratteristiche c’è Matamata, una piccola cittadina nell’Isola del Nord in cui è stata ricreata Hobbiville, la città nella Contea dove abitano gli Hobbit e da dove ha inizio l’avventura.

Casa Hobbit

Altre scene, quella ambientate nella foresta di Staddles Farm e a Trollshaws, sono state girate a Piopio e a Mangaotaki Rocks. Tra le location di Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato ci sono poi il Fiordland National Park e il Lago Wanaka. In Inghilterra sono invece state realizzate alcuni scene all’interno degli studi cinematografici di Londra.

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato: il cast del film

Il ruolo del protagonista nella trilogia de Lo Hobbit, quello di Bilbo Baggins, è stato affidato a Martin Freeman. Ian McKellen è invece tornato a interpretare Gandalf, così come già aveva fatto per la trilogia de Il Signore degli Anelli.

Richard Armitage è invece il nano Thorin Scudodiquercia. Nel cast del film troviamo poi James Nesbitt, Ken Scott, Cate Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee, Hugo Waeving, Eliza Wood che ritroviamo nei panni di Frodo e Andy Serkys in quelli di Gollum.

