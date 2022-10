Ecco le location di Ritorno al crimine, il film è il sequel della commedia di successo Non ci resta che il crimine.

Ritorno al crimine è un film del 2021, il sequel del film di due anni prima, Non ci resta che il crimine. In realtà la pellicola sarebbe dovuta arrivare nelle sale l’anno prima, nel 2020. Però come è facile immaginare, la pandemia ha bloccato anche questo film, motivo per cui la produzione ha poi deciso di mandarlo in onda su Sky nel luglio dell’anno successivo. La prima pellicola aveva ottenuto buoni risultati a livello di incassi: per la trama del successivo tutto parte da dove eravamo rimasti. Ma dove è stato girato Ritorno al crimine? Ecco tutte le informazioni.

Ritorno al crimine: location

Il film è stato girato ed è ambientato tra Roma e Napoli. I telespettatori riconosceranno infatti nel capoluogo partenopeo lo splendido panorama di Posillipo, gli scorci di Castel Dell’Ovo, oltre alla splendida Piazza del Plebiscito. A Roma invece il cast si è mosso tra Villa Giovannelli (dove abita il personaggio interpretato da Corinne Clery), piazza della Colonnaccia e Via della Conciliazione. I più attenti riconosceranno anche altre zone limitrofe: da Marino, ai Castelli, a Viterbo e Pomezia.

Il cast di Ritorno al crimine e la trama

I protagonisti del film sono Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e Giulia Bevilacqua.

Carlo Buccirosso

Tornati dal 1982 al 2018, Sebastiano, Moreno e Giuseppe e Gianfranco vanno a caccia di Sabrina, colei che si è appropriata del tesoro della banda. Pensano si trovi a Monte Carlo, invece la donna vive in Costiera Amalfitana. I protagonisti dovranno però fare i conti pure con Renatino, riuscito ad attraversare il portale e ora a caccia della sua vendetta. E non sarà il solo a voler mettere le mani su quel prezioso tesoro dopo tanti anni.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG