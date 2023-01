Ecco quali sono le location di Il giorno più bello del mondo, commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani.

Un’impresario teatrale pieno di debiti che all’improvviso riceve un’inaspettata eredità: non sono però i soldi che si aspetta e che potrebbero permettergli di saldare i propri debiti ma due bambini, Gioele e Rebecca, dei quali deve occuparsi. Quello che che presto scoprirà è che Gioele ha poteri di telecinesi. E’ questa, in sintesi, la trama di Il giorno più bello del mondo, film che è stato diretto oltre che interpretato da Alessandro Siani. Vediamo allora quali sono le location di Il giorno più bello del mondo.

Il giorno più bello del mondo: le location del film di Alessandro Siani

In un film di Alessandro Siani non può mancare Napoli ed è infatti proprio la città partenopea una di quelle che ha ospitato le riprese di Il giorno più bello del mondo. Il palazzo dove abita Arturo si trova in via Santa Teresella degli Spagnoli 52 ma a Napoli possiamo riconoscere anche il Gran Caffè Gambrinus, dove Arturo racconta a Gianni Pochi Pochi dei poteri di Gioele, Piazza del Gesù Nuovo, dove Gioele sposta le auto con la mente aiutando Ernesto ‘o parcheggiatore. E poi anche la Città della Scienza.

Alessandro Siani

Non tutto il film è stato però girato a Napoli, gli studi televisivi sono Arturo porta Gioele ad esibirsi sono per esempio a Roma, la clinica dove viene portato Giele è il Centro Congressi di Villa Erba a Cernobbio, il paese dove Arturo e Flavia escono la prima volta insieme è invece Colmar, in Francia.

A Fiuggi, al Grand Hotel Palazzo della Fonte, è stata invece girata la scena nella quale Gioele e Rebecca vengono rapiti.

Il giorno più bello del mondo: il cast del film di Alessandro Siani

Oltre al protagonista Alessandro Siani, che interpreta il ruolo dell’impresario teatrale Arturo Meraviglio, nel cast di Il giorno più bello del mondo troviamo poi anche Stefania Spampinato nei panni di Flavia, Giovanni Esposito, in quelli di Gianni Pochi Pochi. Leone Riva e Sara Ciocca sono invece Gioele e Rebecca.

Riproduzione riservata © 2023 - DG