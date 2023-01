Ecco le location di A Natale mi sposo, divertente commedia con protagonisti Massimo Boldi e Vincenzo Salemme.

Un matrimonio a St. Moritz, una serie di particolari personaggi, uno cuoco che è anche il padre dell’ex fidanzato della sposa e un porcellino d’india: sono questi gli ingredienti principali di A Natale mi sposo, cinepanettone del 2010 con protagonista principale Massimo Boldi che è affiancato da una serie di altri grandi protagonisti della comicità italiana. Il regista del film è invece Paolo Costella. Vediamo ora quali sono le location di A Natale mi sposo.

A Natale mi sposo: le location del film

La splendida St. Moritz, cittadina della Svizzera meta ogni anno di molti turisti, è uno dei luoghi dove è ambientata la storia del film ma è anche una delle principali location di A Natale mi sposo. L’albergo dove viene organizzato il ricevimento di nozze è il Kulm Hotel, mentre la chiesa dove il matrimonio dovrebbe essere celebrato è la Chiesa di San Maurizio.

Massimo Boldi

Restando in Svizzera, tra le location del film troviamo anche Chesa Laret, la splendida villa di Tony e Sara dove si svolgono i preparativi del matrimonio che in realtà non si trova a St. Moritz, come raccontato nel film, ma a Fexerstrasse a Sils-Maria.

Il film è stato poi girato in parte anche in Italia, il ristorane Da Gustavo Godendo si trova a Roma ed è in realtà il ristorante Meo Patacca che si trova in Piazza dei Mercanti. Infine, alcune scene di A Natale mi sposo sono state girate anche in Abruzzo, per la precisione a Campo Imperatore e a Castel Del Monte.

A Natale mi sposo: il cast del film

Il protagonista principale di A Natale mi sposo, come detto in precedenza, è Massimo Boldi, che veste i panni dello chef Gustavo. Nel cast del film troviamo però anche Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Lucrezia Piaggio, Teresa Mannino e Elisabetta Canalis.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG