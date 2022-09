Ecco le location di Allacciate le cinture, film diretto da Ferzan Ozpetek con protagonisti Kasia Smutniak e Francesco Arca.

“Lecce è la mia città preferita con Istanbul e Roma“. Una frase questa pronunciata dal regista Ferzan Ozpetek alla prima del suo Allacciate la cinture, film ambientato e girato (in gran parte) proprio nella città salentina, culla del barocco. La pellicola racconta una storia d’amore forte, passionale, resiliente, capace di affrontare, non senza conseguenze, anche i più gravi dei problemi. Non a caso lo slogan del film è: “Un grande amore non avrà mai fine”. Come detto in precedenza, Lecce è la città dove è stato girato gran parte del film, ma vediamo nel dettaglio tutte le location della pellicola.

Allacciate le cinture: le location

Tra le prime location facilmente riconoscibili di Allacciate le cinture c’è piazzetta Carducci: è qui che si trova il bar dove lavorano Elena, Fabio e Silvia all’inizio del film. Piazzetta Carducci era già stata utilizzata da Ferzan Ozpetek anche per le riprese di Mine Vaganti e, proprio grazie al film del regista italo-turco è ora diventato uno dei luoghi più frequentati di Lecce, soprattutto la sera.

Puglia

Palazzo Tamborino nel film è invece la casa della protagonista, mentre la stazione di benzina che viene trasformata in pub dai protagonisti è in realtà una vera stazione di rifornimento presente a Lecce.

Avete presente invece le scene di Kasia Smutniak e Francesco Arca al mare? Quelle sono state girate nella riserva naturale Torre Guaceto. Altre scene del film sono state girate a Otranto, nelle Marine di Melendugno Torre Specchia e San Foca e, infine, nel comune di Maglie.

Allacciate le cinture: il cast

Oltre ai già citati Kasia Smutniak e Francesco Arca, nel cast del film sono inoltre presenti Filippo Scicchitano, Carolina Crescentini, Elena Sofia Ricci, Paola Minaccioni, Carla Signoris e Francesco Scianna.

