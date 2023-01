Martedì 10 gennaio 2023 Alessia Marcuzzi debutta su Rai 2 con un nuovo programma: Boomerissima. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A quasi 30 anni di distanza da Il grande gioco dell’oca, Alessia Marcuzzi torna su Rai 2 con un nuovo programma: Boomerissima. E’ un programma che mette a confronto generazioni diverse ed è nato da un’idea della stessa presentatrice. “È la prima volta che scrivo e conduco un programma cucendolo su me stessa. In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia” ha dichiarato proprio Alessia Marcuzzi presentando a Fanpage il suo programma.

Dove vedere Boomerissima in streaming e in TV

Boomerissima va in onda a partire da martedì 10 gennaio 2023 su Rai 2 in prima serata, a partire dalle ore 21.20 circa. Come tutti i programma della Rai, può però essere visto anche in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai completamente gratuita.

Alessia Marcuzzi

Su RaiPlay è inoltre possibile vedere anche tutte le puntate del programma in qualsiasi momento si voglia: basta sintonizzarsi sulla piattaforma (a cui si può accedere sia da Smart Tv che da computer, tablet e smartphone) e vedere il programma.

Boomerissima: gli ospiti del programma di Alessia Marcuzzi

A sfidarsi in ogni puntata, attraverso una serie di giochi, sono una squadra di Boomers contro una di Millenials. Gli ospiti della prima puntata sono Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno per la squadra dei Boomers, Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi per la squadra dei Millenials.

Saranno inoltre presenti in studio anche alcuni ospiti come Luciana Littizzetto e Max Pezzali.

Boomerissima: i giochi del programma

Come abbiamo detto in precedenza, le due squadre si sfideranno in una serie di giochi. Il primo è Super Hit, in cui ogni squadra proporrà dei brani tormentone della propria epoca.

Il secondo è Evolution of dance, in cui ogni squadra dovrà indovinare il maggior numero di canzone tra quelle ballate da Alessia Marcuzzi. Il terzo è Tutti cantano Saneremo, in cui le squadre si sfideranno colpi di brani del Festival delle due epoche. E poi ancora Sei un mito, in cui il protagonista sarà una star di entrambe le epoche: le due squadre dovranno rispondere a una serie di domande su di lui o lei.

Gli ultimi due giochi sono Sfila la moda, in cui le squadre si affrontano a colpi di look iconici della propria epoca. E poi Round finale, l’arringa. In cui i componenti delle due squadre dovranno convincere il pubblico che la propria epoca è migliore rispetto all’altra.

Riproduzione riservata © 2023 - DG