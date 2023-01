Ecco quali sono e dove sono i locali alle Cinque Terre protagonisti della sfida nella puntata dell’ottava edizione di 4 Ristoranti.

Il viaggio di Alessandro Borghese in lungo e in largo per l’Italia alla ricerca dei migliori ristoranti di tutta Italia prosegue in una delle zone costiere più belle della penisola: le Cinque Terre. E’ proprio qui, infatti, che è ambientata una delle puntate di 4 Ristoranti 2023.L a puntata è andata in onda in anteprima domenica 8 dicembre su Sky Uno e in chiaro martedì 1′ dicembre su TV8. Vediamo allora quali sono i locali in gara delle Cinque Terre in questa puntata di 4 Ristoranti.

4 Ristoranti alle Cinque Terre: le location della puntata

Il primo ristorante in gara in questa puntata di 4 Ristoranti è quello Da Luca, che si trova a Vernazza, a pochi passai dal porticciolo. Il proprietario è ovviamente Luca, che si occupa anche della sala e dall’accoglienza, senza perdere di vista quello che accade in cucina. I piatti che si possono mangiare nel suo locale sono tipici della tradizione ligure: non mancano quindi le trofei al pesto e molto altro.

Alessandro Borghese

Il secondo locale visitato da Alessandro Borghese è il Rio Bistrot, che si affaccia sulla baia principale di Riomaggiore, altra perla delle Cinque Terre. Il proprietario è Manuel che propone ai suoi clienti piatti molto ricercati e una cucina gourmet.

A Monterosso si trova invece invece Da Ely, ristorante di proprietà da Eliana da ben 25 anni. Lavora all’interna del locale insieme al marito. Nel suo locale si respira un’atmosfera molto rustica mentre i piatti che si possono mangiare sono tipici della cucina ligure.

Sempre a Monterosso, il più grande dei comuni delle Cinque Terre, si trova anche Il Casello, il ristorante di Francesco che sorge sulla vecchia stazione del paese (da qui il nome Il Casello). Nel locale si possono mangiare piatti che arrivano dalla propria tradizione famigliare e in particolare a base di pesce.

