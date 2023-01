Grande fermento in vista del Festival di Sanremo 2023. Arrivano anche i primi pareri sulla possibile classifica finale.

Chi vincerà Sanremo 2023? La caccia al vincitore della 73esima edizione del Festival della Canzone italiana è già iniziata e arrivano, come sempre accade ogni anno, le prime classifiche. In questo caso, fa parlare quella stilata dai bookmakers e per la precisione da Stanleybet.it.

Sanremo 2023: cosa dicono i bookmakers

Amadeus

A meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2023, e dopo le già arrivate prime anticipazioni su quanto accadrà, ecco arrivare pure il primo podio stilato dai bookmakers.

Secondo quanto si apprende, le prime tre posizioni sarebbero ben delineate con Ultimo, Marco Mengoni e Giorgia. Per chi fa le quote per Stanleybet.it, dopo il primo posto sfiorato nel 2019, a trionfare quest’anno sarà proprio il giovane cantautore romano dato come favorito a 2,75 davanti all’ex vincitore di X-Factor, a 3,25. Solida Giorgia al terzo posto. Il suo eventuale successo vale 5,50.

Alle loro spalle, appena ai piedi del podio, c’è la giovane Elodie, a 10, e successivamente Madame, a 12. Le due cantante sono seguite a 18 da Tananai, che lo scorso anno era arrivato in fondo alla classifica.

Seguono a ruota a quota 22 i Modà e Colapesce e Di Martino mentre si sale a 25 per Mara Sattei, i Coma Cose e Levante.

Come era facile ipotizzare, lontani i giovanissimi. Per esempio Leo Gassmann, LDA e Ariete sono a 35 (stessa quota per gli Articolo 31), mentre la vittoria di Paola e Chiara, Gianluca Grignani o Mr Rain vale 40 volte la scommessa. A 50 Anna Oxa e Rosa Chemical.

Praticamente “impossibile” per i bookmakers la vittoria dei Cugini di Campagna che sono ultimi a 100. A 8 la categoria “altro”, che comprende i sei cantanti di Sanremo Giovani scelti per gareggiare con i “big”: gIANMARIA, Colla Zio, Shari, Olly, Sethu e Will.

Di seguito un post Instagram proprio del Festival:

