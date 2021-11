Il Grande Fratello ha dato la possibilità ad Alex Belli e Soleil Sorge di fare un messaggio rilassante ma la situazione è diventata bollente per i due gieffini.

Baci sulla fronte, sguardi persi, e un massaggio sensuale, così Alex Belli e Soleil Sorge hanno passato un po’ di relax al GF Vip 6. La situazione si è fatta piuttosto bollente e sul web si è scatenato nuovamente la polemica di chi non crede che tra i due ci sia solo amicizia o “attrazione artistica”.

Il massaggio sensuale di Alex Belli a Soleil non passa inosservato

“Il Grande Fratello ha deciso di concedervi un po’ di relax. Oggi, chi lo vorrà, potrà regalare un massaggio speciale ad un compagno d’avventura. Chi sarà il fortunato massaggiato e chi sarà il massaggiatore?”. Con questo comunicato ufficiale il GF Vip ha concesso qualche ora di relax ad Alex Belli. L’attore ha fatto dei massaggi sfiorando sensualmente le gambe di Soleil che non è certo passato inosservato al web. Per non parlare dei baci sulla fronte, il clima che si era creato non rimanda certo ad una amicizia, o quanto meno secondo i telespettatori che sono sempre più convinti dell’attrazione dei due gieffini. Come andrà a finire?

