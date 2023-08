Ecco quali sono le location de Il Gattopardo, il film diretto da Luchino Visconti con protagonista Burt Lancaster e Alain Delon.

Nel 1958, un anno dopo la morte del suo autore, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, usciva Il Gattopardo, romanzo diventato ben Preto un best seller e considerato uno dei più importanti della storia della letteratura italiana. Nel 1963 è invece uscita il film tratto da romanzo e diretto da Luchino Visconti, che è stato apprezzato anche a livello internazionale tanto che il regista vinto anche la Palma d’oro al Festival di Cannes, oltre a numerosi altri premi. Vediamo ora quali sono le location de Il Gattopardo.

Il Gattopardo: le location del film

Il Gattopardo, come è noto, è ambientato in Sicilia e racconta le trasformazioni avvenute nella società siciliane durante il Risorgimento e dopo l’unificazione del Paese. E proprio in Sicilia troviamo tutte le location del film a partire da villa Boscogrande, a Cardillo (un sobborgo di Palermo), che nell’opera è la residenza del principe di Salina.

A Cimina si sono svolte le riprese ambientate nella residenza estiva dei Salina, il Castello di Donnafugata. La Chiesa Madre è una delle location principali, scelta direttamente da Luchino Visconti, che se ne innamorò appena la vide.

Alcune delle sale sono però quelle di palazzo Manganelli a Catania. Altre cene sono invece state girate al Palazzo Chigi di Ariccia. Infine, tra le location principali de Il Gattopardo troviamo Palazzo Valguarnera-Gangi a Palermo: è qui che è stato girata la scena del ballo finale.

Il Gattopardo: il cast del film

Il protagonista principale di Il Gattopardo è don Fabrizio Corbera, il principe di Salina, che è interpretato da Burt Lancaster. Gli altri due personaggi chiave sono Tancredi Falconieri e Angelica Sedara, che sono impersonati rispettivamente da Alain Delon e da Claudia Cardinale.

Nel cast del film sono inoltre presenti anche Paolo Stoppa, Rina Morelli, Lucilla Morlacchi, Romolo Valli e Mario Girotti.