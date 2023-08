Sulla Rai da settembre un autunno ricco di ritorni: ecco tutte le fiction che torneranno con le nuove stagioni.

Sono tante le fiction che arriveranno sulla Rai a partire dall’autunno del 2023. Torneranno infatti le serie che il pubblico ha amato e premiato con grandi ascolti. Da Cuori a Blanca, ecco nel dettaglio cosa vedremo nella stagione alle porte, a partire da settembre.

Fiction Rai autunno 2023 che tornano: quali sono

A settembre vedremo finalmente la seconda stagione di Cuori, la fiction ambientata a Torino con protagonista Pilar Fogliati. Avevamo lasciato la dottoressa Brunello felice per aver ritrovato il suo grande amore ma pure preoccupata per la salute del marito Cesare: in Cuori 2 vedremo come proseguiranno le storie dei personaggi.

Appuntamento per il 24 settembre, una domenica: il giorno dopo, lunedì 25 settembre, ecco Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3. Quattro puntate in cui scopriremo se dopo l’attentato il maresciallo Calogiuri è sopravvissuto e quello che sarà il nuovo rapporto con Imma.

Vanessa Scalera

Blanca 2: quando andrà in onda

A ottobre ecco altre due serie. Il giovedì sarà la serata di Blanca 2, la fiction con Maria Chiara Giannetta con protagonista una donna poliziotta non vedente. Con lei torneranno anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Il 23 ottobre ecco I bastardi di Pizzofalcone 4, che prenderà il posto che nel frattempo avrà lasciato libero Imma Tataranni. La serie ambientata a Napoli è certamente tra le più attese, soprattutto per quello che è stato il finale della terza stagione: il protagonista, il personaggio di Alessandro Gassmann, rapito da uomini misteriosi mentre i colleghi festeggiano un matrimonio.

A novembre toccherà ancora a Gassmann: stavolta non nei panni di poliziotto, visto che riprenderà il suo ruolo in Un professore 2, nella classica collocazione del giovedì, subito dopo la finale di Blanca 2. Nello stesso mese torna anche Lea – I nostri figli, con Anna Vale come protagonista per la seconda stagione.