Ecco quali sono le location di Mai Stati Uniti, divertente commedia con protagonisti diversi tra i più importanti attori italiani.

Cinque fratelli che non sapevano l’esistenza l’uno dell’altro vengono un giorno riuniti da un notaio perché il loro comune padre è morto: il genitore, prima di morire, ha espresso come ultima volontà quella che i figli portassero le sue ceneri in un lago dell’Arizona, una volta portato a termine il compito i cinque potranno poi avere tutti una parte di eredità. E’ questa, in sintesi, la trama di Mai Stati Uniti, la divertente commedia diretta da Carlo Vanzina che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2013. Vediamo ora quali sono le location di Mai Stati Uniti.

Mai Stati Uniti: le location del film

Come si piò facilmente intuire dalla trama, Mai Stati Uniti è stato girato tra l’Italia e appunto gli USA. Tra le location italiane della commedia trovato il Centro Direzionale Da Vinci di Roma, che è il luogo dove si trovano gli uffici di Angela.

Sempre a Roma c’è anche quello che viene presentato come L’Hotel Copacabana Palace di Rio de Janeiro:è in realtà l’Hotel Hilton Rome Cavalieri. A Portovenere, in provincia di La Spezia, troviamo invece lo studio del notaio Garbarino dove i cinque protagonisti si incontrano per la prima volta.

Tra i luoghi dove è stato girato Mai Stati Uniti negli USA troviamo invece il lago di Okbay Canyon, che è il lago in cui vengono disperi le ceneri.

Mai Stati Uniti: il cast del film

I cinque protagonisti di Mai Stati Uniti sono Antonio, Angela, Nino, Carmen e Michele che sono rispettivamente interpretati da Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Anna Foglietta e Giovanni Vernia.

Ma nel cast di Mai Stati Uniti troviamo poi anche Maurizio Mattioli, Andrea Pittorino, Paolo Bessegato, Daniela Piperno e Katie Luddy.

