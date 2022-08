Ecco quali sono le location di Travolti da un insolito destini nell’azzurro mare d’agosto, il film con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato.

Fra i tanti capolavori diretti da Lina Wertmuller, uno di quelli più amati ancora oggi è Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Il film è del 1974 ma ogni volta che ancora oggi viene trasmesso in TV lo si guarda sempre con piacere, nel 2002 è stato realizzato anche un remake americano, dal titolo Travolti dal destino con protagonisti Adriano Giannini (il figlio di Giancarlo Giannini, protagonista invece del film originale) e Madonna, ma non ha avuto lo stesso successo. Vediamo ora quali sono le location di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto: le location del film

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto è ambientato principalmente su un’isola deserta nella quale i due protagonisti, il rozzo marinaio Gennarino Carnuchio e la ricca borghese Raffaella Pavone Lanzetti naufragano. In realtà Lina Wertmuller non ha girato il suo film in qualche isolato sperduta ma in Sardegna, nel golfo di Ortisei.

La spiaggia dove i due naufraghi sbarcano dopo il gusto al gommone è sulla di Cala Fuili a Dorgali, la maggior parte delle riprese si sono però svolte nella spiaggia di Cala Luna. A Capo Comino sono invece state girate le scene ambientate nel rifugio di Gennarino e quelle di passione tra i due naufraghi. La scena con cui si conclude il film, con Raffaella che parte in elicottero insieme al marito, è stata girata a Tortoli.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto: il cast del film

Per quasi tutta la durata del film si vedono in scena solamente i due protagonisti principali di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto: Raffaella, interpretata da Mariangela Melato, Gennarino, impersonato da Giancarlo Giannini.

Nel cast del film compaiono però anche Riccardo Salvino, Isa Danieli, Aldo Puglisi, Anna Melita e Eros Pagni.

