Il Cacciatore 4 si farà anche senza Saverio Barone, il protagonista incontrastato delle prime tre stagioni? Proviamo a capirlo.

La caccia per Saverio Barone potrà forse essere anche giunta a conclusione, ma Il Cacciatore 4 è ugualmente possibile che si faccia. La serie tv in onda su Rai Due, basata sul libro Il cacciatore di mafiosi (Mondadori), avrà magari un prosieguo, complice l’ultima aggiunta al cast. Ecco tutte le informazioni finora note sullo show e sulla sua eventuale continuazione.

Il Cacciatore 4: a quando l’uscita?

Fin qui né Rai Fiction né Beta Film e Cross Production, che co-producono la serie, hanno ufficialmente confermato la S4. Di conseguenza, risulta piuttosto complicato sbilanciarsi riguardo a una ipotetica uscita. Qualora le parti stabilissero di mantenere il ritmo dei primi tre cicli di episodi, il quarto sarebbe trasmesso tra un anno, o al massimo due. Tuttavia, lo ripetiamo, prima di fare pronostici occorre il rinnovo.

Il Cacciatore 4: la trama

Certo, il prodotto per il piccolo schermo trae spunto dal libro di Sabella. Eppure, gli sceneggiatori hanno comunque conferito un tocco personale nel creare il contesto ed i personaggi di supporto al protagonista. È plausibile, perciò, che la S4 andrebbe avanti a raccontare la caccia da parte del pool Antimafia di Palermo. Salvo colpi di scena, Barone uscirà di scena, e ciò imporrebbe la scelta di un nuovo (o una nuova) volto principale.

Il cast de Il Cacciatore 4

Il comando delle operazioni potrebbe essere affidato a Paola Romano, introdotta nella S3 ed interpretata da Linda Caridi: chissà che non sia lei la nuova Cacciatrice. Un’ipotesi alternativa è che non ci sia nessun protagonista assoluto, bensì la storia verti sull’intero gruppo del pool Antimafia, avendo pertanto vari Cacciatori.

Forse rivedremo dunque Giorgio Caputo (nei panni di Diego Navarra), Roberto Citran (Andrea Elia), Francesca Inaudi (Francesca Lagoglio), Marco Rossetti (Leonardo Zaza) e Peppino Mazzotta (Nicola Calipari), anch’egli introdotto nella terza stagione.

Il Cacciatore 4: il trailer

Ovviamente, non essendo nemmeno sicura la realizzazione, non esiste alcun trailer. Di seguito proponiamo il teaser della S3, giusto per permettere a chi non lo ha mai visto di farsi un’idea circa lo stile narrativo:

Le location de Il Cacciatore 4

In qualunque caso, le riprese difficilmente si allontanerebbero dalla Sicilia, l’ambientazione chiave del racconto, nello specifico dalla suggestiva Palermo.