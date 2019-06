Chi è Francesca Inaudi, l’attrice di Succede: le curiosità che (forse) non sapevi

Dal teatro al grande schermo, spaziando per tantissime passioni coltivate con cura (e talento). Vi sveliamo tutto sulla splendida Francesca Inaudi!

Il suo volto è apparso anche in alcuni videoclip di artisti famosi sulla scena musicale e nel 2018 al cinema con Succede e in televisione con Illuminate, il docu-film su alcune delle donne straordinarie della cultura e della scienza made in Italy. L’attrice Francesca Inaudi è una delle più complete artiste in circolazione, con mille risorse e tantissima energia. Scopriamo di più sul suo conto!

Chi è Francesca Inaudi?

Francesca Inaudi è nata a Siena l’8 dicembre 1977 sotto il segno del Sagittario. Diplomata alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha esordito come attrice tra il capoluogo lombardo e la Capitale.

Nel 2004, ha debuttato al cinema con Dopo mezzanotte, seguito dal film L’uomo perfetto, in cui ha recitato con Riccardo Scamarcio e Gabriella Pession, e tra i tanti titoli anche Succede, un film drammatico con la regia di Francesca Mazzoleni.

Nella sua carriera, anche fiction di successo, tra cui Distretto di polizia, nel ruolo di Irene Valli e in Tutti pazzi per amore, l’abbiamo vista interpretare Maya.

Francesca Inaudi: vita privata

Francesca Inaudi è stata fidanzata, poi sposata con l’attore Andrea Gattinoni. Si erano conosciuti nel corso di uno spettacolo, a teatro, e lui le aveva proposto una cena. La storia d’amore è durata 12 anni, con un matrimonio celebrato in municipio a Roma, in forma strettamente intima e riservata.

Nel 2015 era stata paparazzata insieme al collega e sceneggiatore Damiano Bruè, subito etichettato come il suo ‘nuovo fidanzato’. Intervistata dal settimanale Grazia, però, la Inaudi ha dichiarato esplicitamente di non essere favorevole all’esposizione mediatica dei suoi affari privati, per questo ad oggi non sappiamo se sia single o no.

Dove abita Francesca Inaudi?

Sono numerosi gli scatti che l’attrice pubblica sul suo profilo Instagram, e tra le tante foto compare ogni tanto anche qualche palazzo di Roma, città in cui abita. Non è però conosciuto il quartiere o la via precisa perché riguardo la sua vita privata Francesca Inaudi è molto riservata!

3 curiosità sull’attrice

• L’attrice è apparsa in due videoclip musicali: Il mio secondo tempo, di Max Pezzali, e La tua bellezza, di Francesco Renga.

• Ha la passione per i tatuaggi: ne più di una decina sparsi in tutto il corpo! Tra questi, uno è sul piede e uno sul polpaccio.

Con i suoi 176 centimetri di altezza non passa certo inosservata, adora praticare nuoto e non esagera con il cibo (ma nemmeno con la dieta!).

