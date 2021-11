Ecco alcune indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: scontro tra Tina e Ida ma assisteremo anche al probabile arrivo del nuovo tronista Matteo Ranieri.

Secondo le indiscrezioni de Il Sussidriario, la puntata di oggi a Uomini e Donne potrebbe essere ricca di colpi di scena. Ci sarà un duro scontro tra Ida Platano e Tina Cipollari ma sopratutto il probabile arrivo di Mattero Ranieri sul trono che andrà a sostituire i due troni rimasti vuoti.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Cosa succederà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi a Uomini e Donne potremmo non vedere in studio la nota dama torinese Gemma Galgani perchè risultata positiva al Covid-19. Al centro studio però torneranno Ida Platano e Diego Tavani a parlare della loro frequentazione che va a gonfie vele. I primi problemi però, sono dietro l’angolo e la dama incalza per uscire dallo studio con il suo cavaliere romani. Proprio a questo punto, l’opinionista Tina Cipollari si scaglia contro Ida e le due hanno uno scontro molto acceso. Ad essere al centro della giornata è il trono classico che riceverà il suo nuovo tronista. Matteo Ranieri dovrebbe fare il suo ingresso in studio, cominciando a guardare le sue corteggiatrici. Matteo è stato la scelta di Sophie Codegoni ma la loro storia è durata circa un mese.