I tatuaggi di coppia sono un modo veramente speciale per suggellare un legame tra due persone, che siano fidanzati oppure migliori amici.

Un tatuaggio è sempre un’emozione, se fatto in coppia diventa ancora più magico. Per procedere con tatuaggi di coppia, però, bisogna esserne sicuri al 100%, anche della relazione che intercorre tra le due persone, e scegliere con cura il disegno da tatuare. Chi decide di tatuarsi con l’amica, chi con la sorella, chi con il proprio genitore e chi, invece, dall’animo romantico sceglie un tattoo di coppia con il proprio fidanzato. Ma cosa scegliere? Ecco tante idee da cui prendere spunto!

Tatuaggi per coppie: le idee per i fidanzati

Per suggellare l’amore, molte persone, fidanzate ma anche sposate, scelgono dei tattoo per coppie. In questo caso, se non si sa bene cosa scegliere, queste idee fanno al caso vostro.

–Il sole e la luna. Ah l’amore! Il sole e la luna possono rappresentare il legame con una persona: come uno sia la luce dell’altro. Questo tattoo può assumere diversi significati, ma è molto consigliato da fare tra innamorati.

–Chiave e serratura. Tra i tatuaggi d’amore per eccellenza, rappresenta questo sentimento e anche la fedeltà. Solitamente la serratura viene disegnata a forma di cuore, proprio per comunicare come quella persona sia la chiave del tuo cuore. Dai mille significati, si può anche scegliere in una relazione molto stretta tra sorelle.

–Gli inseparabili. Se volete la prova che il vero amore esiste e può durare per sempre, dovete assolutamente guardare due pappagalli inseparabili. Chiamati proprio così, gli inseparabili, fanno coppia fissa e rimangono innamorati del loro partner per tutta la loro esistenza. Per questo motivo vengono spesso tatuati da molte coppie innamorate.

–Le iniziali dei nomi. Un’altra idea potrebbe essere quella delle iniziali di ciascun nome, magari dentro un cuore. La lettera iniziale sarebbe dentro il cuore, e avvicinandosi si potrebbe rendere il cuore completo con le due iniziali vicine. Oppure si può anche tatuarsi “Mr.” e “Mrs.” se si è marito e moglie.

Tatuaggi di coppia

Tatuaggi da fare i due: tra amici e famigliari

–Il segno dell’infinito. Simbolo di eternità, il segno dell’infinito è ormai sulla pelle di tutti. Dalla forma di un 8 orizzontale, il punto migliore su cui viene tatuato è il polso. Un’altra parte del corpo è la caviglia o sul torace, proprio vicino al cuore. Raramente viene tatuato da solo, il più delle volte si decide di inserire l’iniziale del nome o una piccola frase. È scelto molto in particolare tra amici e famigliari.

–Pezzo di puzzle. Due pezzi di puzzle che si vanno a collegare tra loro, uno tatuato sul tuo corpo, mentre l’altra metà tatuata sulla pelle della persona amata. Questo tatuaggio vuole dimostrare che queste due persone non possono vivere senza l’un l’altro, che insieme si completano. Un significato davvero molto romantico e profondo!

–Le matriosche. Un’idea molto carina tra sorelle è quella di farsi tatuare delle matriosche, di diverse dimensioni a seconda di chi è più grande e di chi è piccola.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/tatuaggio-mano-braccia-coppia-2894318/