Scopriamo insieme che cosa significa il termine nichilismo: etimologia ed esempi d’uso nella lingua italiana.

Il termine “nichilismo” è molto usato nel linguaggio comune e più di una volta sicuramente vi siete imbattuti in questa etichetta che si dà alle persone dalla natura decisamente pessimista e tendente alla negazione, in modo assoluto, dell’esistenza della realtà o di alcuni valori etici o religiosi. Il termine deriva dal latino ed indica un atteggiamento generico negativo ma anche un movimento anarchico sorto in Russia alla fine dell’Ottocento.

I cosiddetti filosofi nichilisti che negavano la morale tradizionale o la conoscenza, in particolare il tedesco Friedrich Nietzsche (1844-1900) ha usato questo termine per indicare l’inevitabile decadenza della cultura occidentale e dei suoi valori.

Origine : dal latino classico nihil che tradotto significa "nulla".

: dal latino classico nihil che tradotto significa “nulla”. Quando viene usato : per descrivere un atteggiamento negativo nei confronti del mondo, delle sue istituzioni e dei suoi valori.

: per descrivere un atteggiamento negativo nei confronti del mondo, delle sue istituzioni e dei suoi valori. Lingua : latina.

: latina. Diffusione: globale.

Il significato e l’origine di nichilismo

La storia di questo termine nasce da una dottrina filosofica ben specifica che nega appunto l’esistenza dei valori e delle verità assolute. Nessuno scopo o verità da ricercare o svelare, nessuna certezza o valori in cui credere né tantomeno divinità o destini già scritti. La maggior parte dei filosofi nichilisti hanno spesso condiviso tutte insieme queste caratteristiche oppure ne hanno scelto solamente un aspetto, che riguardasse solo la morale, o la conoscenza ad esempio.

Se nel linguaggio filosofico, con nichilismo si vuole indicare la negazione totale dei valori, in quello attuale si indica invece, in modo contestatorio, quell’atteggiamento distruttivo o autodistruttivo causato proprio dal rifiuto e dalla negazione delle istituzioni e dell’ordinamento sociale e politico.

Esempi d’uso di nichilismo

Proviamo a chiarire meglio il concetto di nichilismo riportandovi anche qualche esempio di come questo termine viene usato nella lingua italiana:

-Con quel suo nichilismo sarà veramente difficile per lui, avviare una carriera nel mondo della politica.

-Sei una persona che vive di nichilismo e che finisce col vedere tutto nero.