Come sarà la maturità 2021? Il ministro dell’istruzione boccia la possibilità di un esame light. Ci si interroga su prove scritte e orali.

La notte prima degli esami è ancora lontana, ma già si sta pensando a quali dovranno essere le modalità per la maturità 2021. La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sta lavorando per rendere la maturità – per i maturandi della classe 2003 – sicura ed efficace. Ma come si svolgeranno gli esami?

Maturità 2021: come sarà?

La pandemia ha causato problemi e gap non solo nel mondo del lavoro ma anche in quello della scuola. Nonostante la larga diffusione dei vaccini sembra che l’esame di stato non sarà pensato in stile light, come era stato per la maturità 2020, anzi sarà rigido e severo.

Ma quali saranno le novità della maturità 2021? Per prima cosa va detto che ritorna il diritto di non ammettere gli alunni all’esame di stato. Se l’anno scorso si era concesso a tutti la possibilità di sostenere l’ultimo esame, quest’anno, invece, non sarà così.

I professori, infatti, avranno piena facoltà di non ammettere gli studenti all’esame di stato qualora lo riterranno opportuno.

Tra le novità della maturità di questo anno ci sarebbe anche l’entrata in vigore del curriculum dello studente. Questo documento, infatti, dovrà essere allegato al diploma e dovrà contenere: le competenze, le esperienze, le attività culturali, artistiche e sportive dello studente.

Maturità 2020

Maturità 2021: due ipotesi

Il coronavirus ha fatto sì che anche per la maturità 2021 vengano adottate delle misure straordinarie. La Ministra Azzolina come detto sta vagliano diverse ipotesi su come affrontare la maturità e al momento due sono le strade che potrebbero essere seguite.

C’è chi parla di una maxi prova orale, così com’era accaduto nel 2020. La seconda ipotesi, invece, prenderebbe in considerazione una prova scritta e una orale. Secondo la ministra, insomma, non ci sarà alcun favoritismo ma gli studenti saranno giudicati in base al loro rendimento.

Si lavora, inoltre, anche per mettere in sicurezza le scuole e le classi per un rientro, si spera, alla “normalità“. Al momento, infine, non ci sono date per la maturità 2021.