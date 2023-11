Dal 26 ottobre 2023 su Disney + sono disponibili gli episodi della prima stagione ma I Leoni di Sicilia 2 si farà?

I Leoni di Sicilia è una delle novità, per quel che riguarda le serie TV, del 2023 di Disney +. Una produzione tutta italiana, basata sui romanzi di Stefania Auci che sono stati adattati per portare sul piccolo schermo la storia della famiglia Florio nella Sicilia del 1.800. Gli episodi della prima stagione sono disponibili sulla piattaforma streaming dallo scorso 26 ottobre e ora sono in tanti a domandarsi se I Leoni di Sicilia 2 ci sarà oppure se la serie TV è giunta definitivamente alla conclusione con la prima stagione. Vediamo tutto quello che sappiamo a riguardo.

I Leoni di Sicilia 2 si farà?

Per il momento, da parte di Disney + non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo alla seconda stagione di I Leoni di Sicilia ma, nell’attesa di avere notizie da parte della piattaforma streaming, i fan possono essere ottimisti. Il materiale a disposizione per la gli sceneggiatori non manca.

Miriam Leone

La storia della famiglia Florio raccontata nei romanzi di Stefania Auci non è ancora terminata: nel 2011 è infatti uscito nelle libreria il sequel de I Leoni di Sicilia, intitolato L’inverno dei Leoni. Propio questo secondo romanzo potrebbe infatti trasformato nella seconda stagione della serie TV. Ora non resta che attendere una comunicazione da parte di Disney + per capire se I Leoni di Sicilia 2 si farà oppure no.

I Leoni di Sicilia: il cast e la trama della serie TV

Nel cast de I Leoni di Sicilia troviamo Michele Riondino e Vinicio Marchioni nei panni rispettivamente di Vincenzo e Paolo Florio, i due protagonisti principia della serie TV, figlio e padre che riescono a fare fortuna con le loro attività nella Sicilia del 1800.

E poi ancora nel cast della serie TV troviamo Miriam Leone e Donatella Finocchiaro nelle vesti rispettivamente di Giulia Portalupi e Giuseppina Saffiotti. Completano il cast principale della serie TV Eduardo Scarpetta, Paolo Briguglia, Ester Pantano e Adele Cammarata.