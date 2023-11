E’ terminata la seconda stagione e ora sono tanti i fan della fiction di Rai 1 a domandarsi se Cuori 3 si farà oppure no.

E’ una delle fiction di Rai 1 più amate dal pubblico, come i dati di ascolto delle varie puntate dimostrano, e ora, con i due episodi trasmessi domenica 5 novembre, è arrivata alla conclusione della seconda stagione. Inevitabilmente sono ora tanti i fan della fiction a chiedersi: ma Cuori 3 si farà oppure la serie TV è giunta definitivamente alla sua fine? Vediamo ora tutto quello che sappiamo a tal proposito.

Cuori 3 ci sarà?

Da parte della Rai non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale riguardo al futuro di Cuori e non sappiamo ancora dire con certezza se la terza stagione ci sarà o se la serie TV è giunta definitivamente alla conclusione. Ma i fan possono essere speranzosi: il finale aperto della seconda stagione lascia presagire che ci sia tutta l’intenzione di fare Cuori 3.

Pilar Fogliati

Non va poi dimenticato che, negli scorsi mesi, l’ex ad della Rai, Carlo Fuortes, parlando proprio di questa fiction aveva dichiarato: “Siamo certi che Cuori 2 sarà un successo e potrà partire Cuori 3, quindi c’è anche un impegno per il futuro”. Insomma, da parte della Rai sembra esserci tutta l’intenzione di far proseguire la serie TV.

Inoltre, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, la sceneggiatrice della serie TV, Simona Coppini, ha confermato che sono stati mossi i primi passi per la realizzazione della terza stagione: “Ci siamo basati su alcune indicazioni della produzione e abbiamo già presentato un’idea. Al momento posso dire che è stato presentato un soggetto di serie, un concept che illustra le linee dei protagonisti principali, ma ancora non sappiamo se si farà Cuori 3, quante puntate saranno e se gli attori ci daranno la conferma”.

Insomma, resta da capire se ora il progetto di realizzare Cuori 3 resterà tale o se invece rivedremo Pilar Fogliati e gli altri protagonisti tornare nei nuovi episodi.