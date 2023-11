Il reality show condotto da Filippo Bisciglia sente aria di tensioni internazionali. Il format di Maria De Filippi è in programma per questa estate con un nuovo format.

I fedelissimi del programma di Filippo Bisciglia, ossia Temptation Island versione invernale sono rimasti alquanto delusi. Come mai? Il motivo è presto svelato, il programma targato Maria De Filippi è stato cancellato per il momento dal palinsesto Mediaset. La stagione invernale non andrà in onda a causa di una situazione complicata. Chi sperava di vedere nuove coppie all’opera, dovrà attendere l’estate, come anticipato anche da TvBlog.

Temptation Island Winter: rinviato a data da definirsi

Il noto programma condotto da Filippo Bisciglia è stato rinviato a data da definirsi. Molto probabilmente, la casa di produzione di Maria De Filippi, titolare del format Temptation Island, penserà a una doppia edizione in versione estiva, con due diversi programmi. Stando ad alcune ipotesi, quest’estate potrebbe andare in onda Temptation Island tradizionale, oltre a quattro puntate extra con le coppie dell’edizione invernale saltata.

Filippo Bisciglia

I motivi del rinvio del programma

Le cause del rinvio del reality show versione invernale dipenderebbero dall’attualità e da quello che sta accadendo nel mondo. Le puntate “winter” del programma condotto da Federico Bisciglia avrebbero dovuto essere registrate in posti dal clima caldo anche in inverno. Tuttavia, gli attuali conflitti internazionali in atto non forniscono certezze su location sicure dal punto di vista della guerra. L’unica opzione sicura per il cast del reality sarebbe stata quella di girare le puntate dall’altra parte del mondo, ma dati i costi eccessivi si è preferito rimandare.

A questo punto, i vertici Mediaset hanno pensato ad altre soluzioni di palinsesto, come ad esempio, allungare il GF condotto da Alfonso Signorini sino a marzo 2024. Questo sarebbe anche il motivo dei nuovi ingressi nella casa già a partire dalle prossime puntate. Cosa ci aspetta dunque all’interno della casa più spiata d’Italia, nuove emozioni oppure noia prolungata? Presto lo scopriremo.