Ecco dove vedere Miss Italia 2023 in streaming e in TV per scoprire in diretta chi sarà la vincitrice di questa edizione.

Chi sarà Miss Italia 2023? Il momento in cui si scoprirà il nome della vincitrice di questa edizione si sta avvicinando sempre di più e, di conseguenza, aumenta anche la curiosità. La finalissima è in programma a Salsomaggiore Terme, la città per eccellenza della manifestazione, sabato 11 novembre 2023 ma nei giorni precedenti ci saranno le puntate in cui si conosceranno tutte le aspiranti miss ma anche le prime eliminazioni: saranno infatti solamente in 40 le ragazze che arriveranno alla puntata della finalissima di sabato 11 novembre.

Dove vedere Miss Italia 2023 in streaming e in TV

Ma dove si può vedere Miss Italia 2023 in streaming? La finale di sabato 11 novembre verrà trasmessa integralmente e gratuitamente su Rainews.it: basterà collegarsi al sito per poter seguire in diretta la finalissima e scoprirà chi sarà la vincitrice di questa edizione.

Miss Italia

E dove si può vedere Miss Italia 2023 in TV? Nessun canale trasmetterà interamente l’evento, su Rainews 24 (canale 48) sarà possibile vedere solamente gli ultimi dieci minuti, dove ci sarà la proclamazione della nuova Miss Italia. “Nessuna diretta. Faremo solo una copertura giornalistica, con servizi e interviste, non in diretta” ha spiegato il direttore di Rainews, Paolo Petrecca.

Miss Italia 2023: la giuria

A condurre Miss Italia 2023 è la giornalista Manuela Moreno mentre la madrina dell’evento è Gloria Bellicchi, ovvero la Miss Italia del 1998. A scegliere la vincitrice di questa edizione sarà una giuria speciale che sarà composta da Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli e Giulia Salemi.

Non farà invece parte della giuria Vittorio Sgarbi, che sarebbe dovuto essere il presidente. “L’abbiamo invitato ma non ci ha risposto”, ha commentato l’organizzatrice dell’evento, Patrizia Mirigliani..