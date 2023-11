Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di domenica 5 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di domenica 5 novembre sui principali canali sono andati in onda programmi di diverso genere, dalle fiction con l’ultima puntata di Cuori 2 e l’esordio di Terra Amara, ai reality con Il Collegio 8 e i film con il secondo capitolo della saga di Harry Potter, Harry Potter e la camera dei segreti. Solito appuntamento poi con Report, Dritto e rovescio, In Onda e Che Tempo Che Fa. Vediamo nel dettaglio i risultati di ieri sera con i dati auditel.

Sul podio: Cuori 2 al primo posto

Al primo posto come numero di ascolti troviamo la puntata finale di Cuori 2, con Pilar Fogliati, in onda su Rai 1 che è stata seguita da 2.980.000 spettatori pari ad uno share del 16,1%. Al secondo posto troviamo invece su Canale 5 l’esordio di Terra Amara che ha registrato uno share del 15,5% ed è stato seguito da 2.553.000 telespettatori. Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio in onda sul Nove ha invece ottenuto uno share del 10,5% e ha registrato 2.156.000 spettatori.

Pilar Fogliati

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Appena fuori dal podio troviamo su Rai 3 il solito appuntamento con le inchieste di Report. Il programma è stato seguito da 1.333.000 spettatori e ha registrato uno share del 6,7%. Il secondo capitolo della saga di Harry Potter, Harry Potter e il Calice di Fuoco, in onda su Italia 1 ha registrato 1.085.000 spettatori e uno share del 6,3%. Su TV 8 la Formula 1 – Gran Premio di San Paolo ha registrato 921.000 spettatori e ottenuto uno share del 4,8%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio è stato seguito da 802.000 spettatori e ha registrato uno share del 5,4%. L’ultimo appuntamento con Il Collegio 8 in onda su Rai 2 ha interessato 732.000 spettatori e ha registrato uno share del 3,7%. Infine in ultima posizione troviamo su La 7 In Onda che ha registrato 349.000 spettatori e uno share dell’1,9%.