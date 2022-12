Ficarra e Picone debuttano su Netflix con una serie TV, il titolo è Incastrati. Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il titolo è Incastrati ed è la prima serie TV con protagonisti Ficarra e Picone. La serie Tv ha debutto su Netflix l’1 gennaio 2022 e ha avuto immediatamente un grande successo. Mercoledì 7 dicembre la serie TV debutta anche un chiaro su Canale 5: ricordiamo che le puntate della comedy sono in totale 6 e sono state tutte scritte e dirette (oltre che interpretate) dal duo Ficarra e Picone. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Incastrati: la trama della serie TV

Incastrati ha come protagonisti due amici, di nome Salvo e Valentino, che, loro malgrado, coinvolti nelle vicende di un omicidio. Dopo aver cercato di darsela a gambe e fuggire dalla scena del crimine, i due protagonisti a causa di una serie incredibile di equivoci si ritroveranno in un’escalation di guai che li poterà anche a doversela vedere con la mafia.

FICARRA E PICONE

Le sei puntate della serie TV sono girate interamente in Sicilia, la regione dove per l’appunto è ambientata l’intera vicenda raccontata nei vari episodi. Il primo ciak è fissato a Palermo lunedì 26 aprile 2021. Incastrati arriverà in ben 190 Paesi dove è presente la popolare piattaforma streaming: sarà una grande occasione per Ficarra e Picone per portare la loro verve comica anche al di fuori dai confini nazionali.

Incastrati: il cast della serie TV

Ficarra e Picone, come detto in precedenza, sono i due protagonisti principali della serie TV. Ma nel cast di Incastrati ci sono anche Marianna di Martino, Anna Favella, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti, Mary Cipolla, Domenico Centamore e Sergio Friscia.

Oltre che dai due comici siciliani, la comedy che arriverà su Netflix nel 2022 è stata scritta anche da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Fabrizio Testini.

