A quanto pare l’ex duca del Sussex Harry sarebbe amico della nuova first lady Jill Biden: il loro legame ha destato non poche polemiche.

Dal 2013 Harry e Jill Biden, moglie del nuovo presidente statunitense Joe Biden, sarebbero buoni amici. A quanto riporta DiLei proprio il presidente avrebbe scherzato sull’amicizia tra sua moglie e il nipote della Regina Elisabetta asserendo che i due avrebbero trascorso “un po’ troppo tempo insieme”. Visto l’interesse di Meghan Markle per il mondo politico e il recente trasferimento dei due ex duchi negli States, la presunta amicizia tra Harry e la first lady non ha mancato di sollevare polemiche.

Principe Harry Jill Biden

Harry e Jill Biden, l’amicizia fa discutere

A fare luce sul rapporto d’amicizia sbocciato tra Harry e Jill Biden è stato il Daily Mail, ma la notizia è presto rimbalzata sui principali media internazionali. Sembra infatti che molti abbiano criticato il fatto che l’ex duca sia amico dell’attuale first lady, ritenendo la questione una sorta di ingerenza da parte della Corona Britannica nella politica statunitense.

In realtà Harry e Meghan hanno preso più volte le distanze dal resto della famiglia (fino ad abbandonare definitivamente i titoli nobiliari ed essersi trasferiti negli States). A quanto riporta il Daily Mail Harry dovrebbe essere imparziale nei confronti del mondo della politica americana proprio per via del ruolo “reale” da lui ricoperto negli ultimi 36 anni. L’ex duca replicherà apertamente a questo genere di affermazioni?

Com’è nato il rapporto d’amicizia

Benché oggi l’amicizia tra l’ex duca del Sussex e la First lady statunitense possa esser ritenuto “compromettente”, i due sarebbero amici dal 2013. A quanto riporta DiLei Harry e Jill Biden si incontrarono per la prima volta a Washington durante un ricevimento in onore dei soldati statunitensi e inglesi caduti in guerra, e fin da subito tra i due sarebbe scattata un’ottima intesa.