L’ex gieffina Francesca Pepe ha rivelato via social di aver quasi sfiorato la rissa con Matilde Brandi nel dietro le quinte del GF Vip.

A quanto pare tra Francesca Pepe e Matilde Brandi non corre affatto buon sangue, e infatti la giovane ex gieffina ha rivelato via social che lei e la showgirl avrebbero avuto un’accesa lite nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip. In un primo momento si era sparsa la voce che Francesca avesse discusso con Myriam Catania, e invece è stata lei stessa a chiarire via social: “Ho letto un tweet che dice che ieri sera sarebbe scampata una rissa fra me e Myriam Catania, ma è una cosa falsa: io in realtà ce l’avevo con Matilde”. Nelle sue stories su Instagram Francesca Pepe si è pubblicamente scagliata contro Matilde Brandi.

Matilde Brandi

Francesca Pepe contro Matilde Brandi

Francesca Pepe ha definito Matilde Brandi “un’ipocrita” e via social è tornata a scagliarsi contro la showgirl, con cui avrebbe quasi sfiorato la rissa al Grande Fratello Vip:

“Dopo aver fatto l’amica e avermi chiesto il numero di telefono nel dietro le quinte (…) mentre parlo o cerco di fare un intervento alzando educatamente la mano, lei fa le smorfie alle mie spalle”, ha dichiarato Francesca, che a proposito dell’ex collega ha aggiunto: “è una persona ipocrita, falsa ed opportunista (…) le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa, ma non volevo darle visibilità”.

Per il momento Matilde Brandi non ha replicato alle critiche al vetriolo della sua più giovane collega, ma non è da escludersi che in futuro Alfonso Signorini interroghi le due sulla questione.

La Brandi in crisi col marito?

Oltre agli scossoni ricevuti dopo la sua partecipazione al GF Vip (non ultimo quello con Francesca Pepe) sembra che Matilde stia cercando di superare la crisi sentimentale col suo compagno, Marco Costantini, che non sarebbe mai stato d’accordo col suo ingresso nella Casa del reality show.

“Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le miei figlie, però, resteranno con me”, ha dichiarato lei a Nuovo. Come andranno a finire le cose tra i due?

